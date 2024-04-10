10 продуктов, дающих энергию на весь день: а вы их едите?
Нет, про кофе мы в этот раз говорить не будем: есть много других напитков и продуктов, дающих энергию и бодрость, пишет Woman.
1. Батат
Сладкий картофель, напоминающий по вкусу тыкву или морковь, усваивается медленно из-за содержащихся в нем сложных углеводов и клетчатки, поэтому вы будете оставаться энергичными довольно долго после такого обеда. В одном батате среднего размера содержится около 23 граммов углеводов и 3,8 грамма клетчатки. Марганец, которым богат сладкий картофель, будет помогать организму расщеплять питательные вещества для получения энергии.
2. Жирная рыба
Еще одна категория продуктов, дающих энергию и силы, — это жирная рыба. Лосось и тунец — великолепные источники белка, жирных кислот и витаминов группы B. Если будете есть их регулярно, то обеспечите организм жирными кислотами омега-3 и избавитесь от усталости. Витамин B12 в составе жирной рыбы взаимодействует с фолиевой кислотой, производя эритроциты, а значит помогает в профилактике анемии и обеспечивает приток энергии.
3. Орехи
Горстка орехов — это ваш личный пауэрбанк. Носите с собой в сумке или рюкзаке фундук, миндаль, кешью, фисташки, бразильские орехи (по отдельности или смесь). Тогда, если вдруг пообедать не получится, у вас под рукой будет лучший и максимально здоровый источник энергии, который, к тому же, снижает уровень плохого холестерина. Орешки должны быть свежими и несолеными: в таких „живых“ продуктах максимум полезных веществ, и отеки вам будут не страшны.
4. Шоколад
Замечали, что на шоколад особенно сильно тянет, когда вы работаете или готовитесь к экзаменам? Какао улучшает концентрацию внимания, стимулируют выработку серотонина, допамина и триптофана, кофеин и теобромин дают эффект бодрости без подъема давления, уровень энергии повышается и не обваливается резко через несколько часов, как это бывает после чашки кофе. Чем темнее шоколад, тем больше энергии вы получите.
5. Продукты с пребиотиками
В капусте брокколи, грибах, спарже, семенах льна есть пребиотики, которые способствуют выработке постбиотиков, ускоряющих процесс образования энергии. Это подтверждается современными исследованиями, доказывающими, что микробиота в кишечнике сильно влияет не энергетический баланс.
6. Греческий йогурт
Диетологи и врачи подчеркивают важность употребления творога или йогурта. Стандартный стакан продукта содержит 270 мг кальция, 345 мг калия, а также 25 г белка, в нем много углеводов и витаминов группы B, которые способствуют выработке энергии, также, как и магний, мгновенно высвобождающий ее в организме.
Если вы занимаетесь спортом, пейте йогурт или ешьте творог после тренировок, особенно летом: это поможет охладиться, мышцы будут лучше восстанавливаться, иммунитет окрепнет, а ЖКТ начнет работать, как часы.
7. Шпинат
В листьях много железа, йода, витаминов С и А, белков и минеральных солей, которые прекрасно тонизируют и дарят бодрость. Чтобы железо усваивалось лучше, сбрызните шпинат лимонным соком и ешьте зелень вместе с яичницей и омлет — это даст еще больше энергии вашему организму.
8. Зеленый чай
Кофеин содержится не только в кофе, но и в чае, а еще в нем есть и аминокислота L-теанин. Благодаря этим веществам зеленый чай бодрит, усиливает умственную и физическую работоспособность.
9. Бананы
Бананы богаты калием и клетчаткой. Они содержат натуральные сахара, которые мгновенно заряжают энергией: вам ее хватит на несколько часов. Клетчатка улучшает работу кишечника и обмен веществ, а чем выше метаболизм, тем энергичнее вы себя ощущаете.
10. Цельные злаки
Простые сахара быстро разрушаются в организме, поэтому вы чувствуете резкий прилив энергии, но вот беда — они портят фигуру и, что еще хуже, здоровье. Совсем иначе дела обстоят с цельнозерновыми продуктами: они дают заряд бодрости надолго и без негативных последствий. Ешьте коричневый рис, цельнозерновой хлеб, ржаные, ячменные, овсяные каши и будете чувствовать себя в тонусе, кожа засияет, а пищеварение ускорится.