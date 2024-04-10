10 продуктов, дающих энергию на весь день: а вы их едите?

1. Батат

Сладкий картофель, напоминающий по вкусу тыкву или морковь, усваивается медленно из-за содержащихся в нем сложных углеводов и клетчатки, поэтому вы будете оставаться энергичными довольно долго после такого обеда. В одном батате среднего размера содержится около 23 граммов углеводов и 3,8 грамма клетчатки. Марганец, которым богат сладкий картофель, будет помогать организму расщеплять питательные вещества для получения энергии.

2. Жирная рыба

Еще одна категория продуктов, дающих энергию и силы, — это жирная рыба. Лосось и тунец — великолепные источники белка, жирных кислот и витаминов группы B. Если будете есть их регулярно, то обеспечите организм жирными кислотами омега-3 и избавитесь от усталости. Витамин B12 в составе жирной рыбы взаимодействует с фолиевой кислотой, производя эритроциты, а значит помогает в профилактике анемии и обеспечивает приток энергии.

3. Орехи

Горстка орехов — это ваш личный пауэрбанк. Носите с собой в сумке или рюкзаке фундук, миндаль, кешью, фисташки, бразильские орехи (по отдельности или смесь). Тогда, если вдруг пообедать не получится, у вас под рукой будет лучший и максимально здоровый источник энергии, который, к тому же, снижает уровень плохого холестерина. Орешки должны быть свежими и несолеными: в таких „живых“ продуктах максимум полезных веществ, и отеки вам будут не страшны.

4. Шоколад

Замечали, что на шоколад особенно сильно тянет, когда вы работаете или готовитесь к экзаменам? Какао улучшает концентрацию внимания, стимулируют выработку серотонина, допамина и триптофана, кофеин и теобромин дают эффект бодрости без подъема давления, уровень энергии повышается и не обваливается резко через несколько часов, как это бывает после чашки кофе. Чем темнее шоколад, тем больше энергии вы получите.

5. Продукты с пребиотиками