Красота и здоровье
09.04.2024, 13:20

„Возможность иметь детей уже не была аргументом“. Женщина рассказала о том, как удалила матку

 
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378862270
ФОТО: Marjan Apostolovic | Shutterstock

Самая важная функция матки — вынашивание ребенка. Женщины, которым по тем или иным причинам ее удаляют, часто сталкиваются с психологически сложным вопросом — что дальше? Диана (имя изменено) чувствовала то же самое. Каково это — быть женщиной без матки, и почему ее удаляют? Чего ожидать после такой операции? Ответы на эти и другие вопросы - в этой статье Delfi Life.

Психологически сложное решение

Диана рассказывает, что врач очень корректно рекомендовал гистерэктомию (удаление матки), поэтому она все-таки приняла решение это сделать. „Качество жизни у меня было очень низким. Возможность иметь детей или что-то еще уже не было аргументом“, — говорит она. Принять решение об удалении матки было психологически сложно, ведь ей еще не исполнилось 40 лет, но Диана уже решила, что не хочет больше иметь детей. „Теоретически операцию можно было сделать и раньше, но я думала о беременности, о детях…“, — говорит она.

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