09.04.2024, 13:20
„Возможность иметь детей уже не была аргументом“. Женщина рассказала о том, как удалила матку
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Самая важная функция матки — вынашивание ребенка. Женщины, которым по тем или иным причинам ее удаляют, часто сталкиваются с психологически сложным вопросом — что дальше? Диана (имя изменено) чувствовала то же самое. Каково это — быть женщиной без матки, и почему ее удаляют? Чего ожидать после такой операции? Ответы на эти и другие вопросы - в этой статье Delfi Life.