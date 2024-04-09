„Возможность иметь детей уже не была аргументом“. Женщина рассказала о том, как удалила матку

Психологически сложное решение

Диана рассказывает, что врач очень корректно рекомендовал гистерэктомию (удаление матки), поэтому она все-таки приняла решение это сделать. „Качество жизни у меня было очень низким. Возможность иметь детей или что-то еще уже не было аргументом“, — говорит она. Принять решение об удалении матки было психологически сложно, ведь ей еще не исполнилось 40 лет, но Диана уже решила, что не хочет больше иметь детей. „Теоретически операцию можно было сделать и раньше, но я думала о беременности, о детях…“, — говорит она.