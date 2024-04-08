Симптом рака, который можно заметить только на маникюре

Онколог Михаил Мяснянкин назвал способ определить рак по маникюру. По его словам, основной признак онкологии, который можно заметить на ногтях, — это появление полосок разных оттенков, от коричневой до черной, в области ногтевого ложа.

Специалист также порекомендовал обращать внимание на ломкость ногтей и на появление трещин.

Если вы уверены, что не получали травму в том месте, где внезапно под ногтем появилось пятно, — это повод для визита к специалисту.

„При обнаружении тревожных признаков нужно обязательно помнить, что не всегда изменения ногтевого ложа могут быть злокачественными. Существуют очень много и доброкачественных образований“, — объясняет онколог.

Доктор говорит, что нанесение шеллака, во время которого на кожу воздействуют ультрафиолетом, может провоцировать развитие рака. Поэтому безопаснее использовать те лаки, для нанесения которых не используется специальная уф-лампа.

Чтобы не пропустить начало заболевания, нужно регулярно осматривать свое тело и обращаться к врачу, если будут зафиксированы темные пятна во рту, на голове или на ногтях. Важно помнить, что ранее выявление опухоли позволяет своевременно начать лечение и улучшить прогноз течения заболевания.

Также темные полоски, или так называемые осколочные кровоизлияния, на ногтях могут стать признаком высокого уровня холестерина, следовательно, риска или наличия сердечно-сосудистых заболеваний.

Отмечается, что внешне такие кровоизлияния похожи на занозу, которая застряла под ногтевой пластиной. При массовом повреждении сосудов ногтевого ложа может возникнуть кровотечение.

Чтобы снизить уровень холестерина, врачи советуют отказаться от жирной еды, сладостей и выпечки. При этом поспособствуют его нормализации различные настои: цветков липы, корней одуванчика, семян льна, а также сырые овощи, фрукты, чеснок, куркума и корица.