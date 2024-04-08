Диетолог назвала лучший завтрак для бодрости и энергии

По ее словам, белки обеспечивают долговременное ощущение бодрости и сытости. Они содержатся в мясе, твороге, яйцах и сыре. Сложные углеводы являются основным источником энергии и улучшают умственную деятельность. Такими веществами богаты орехи, бобовые, фрукты и овощи. Полезные жиры, в свою очередь, предотвращают появление проблем с сосудами.

„Здоровые жиры, такие как орехи, семена, авокадо или растительные масла в качестве заправки салатов, важны для профилактики сердечно-сосудистых заболеваний“, - рассказала эксперт.

Хорошим вариантом на завтрак может быть омлет с салатом и тостами из цельнозернового хлеба. К такому блюду можно добавить джем.

Также с утра можно сделать выбор в пользу сэндвича с куриной грудкой, листьями салата, сливочным сыром и помидорами, передает слова Неудахиной газета «Известия».