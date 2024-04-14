5 признаков того, что вы плохая любовница, но это поправимо

Только не спешите расстраиваться, если один или несколько пунктов про вас — все можно легко исправить, главное — взять ситуацию в свои руки со знанием дела.

Вас легко отвлечь

Хороший секс предполагает концентрацию на собственных ощущениях и практически интуитивном взаимодействии с партнером, когда вы отдаетесь воле чувств и наслаждаетесь процессом вместо того чтобы обдумывать каждое следующее движение, а то и список покупок на завтра или рабочие вопросы. Если сосредоточиться на процессе никак не получается — поработайте над концентрацией вне постели. Умение фокусироваться пригодится вам не только в сексе.

Вы стесняетесь

Раскрепощению поспособствует не только практика, но и разговоры — обсудите предпочтения и сексуальные фантазии. Не лишним будет озвучить и комплимент по поводу той связи, которую вы чувствуете. Исследование, проведенное в 2019 году, показало, что тревожность во время сексуальной активности может приводить к преждевременной эякуляции примерно у 25% мужчин и подавляет либидо 16% женщин, по приблизительным расчетам.

Вы занимаетесь сексом по расписанию

Четкий график — отличная альтернатива полному отсутствию секса, а иногда и единственная возможность вести полноценную интимную жизнь с партнером. Однако такой подход вскоре превратит близость в рутину. К слову, недавнее исследование показало, что мужчины, как правило, чаще жалуются на скучный секс в долгосрочных отношениях, чем женщины. Чтобы супружеский долг не превратился в унылую повинность, добавьте в планирование элемент импровизации. Некоторые специалисты предлагают сообщить партнеру не четкое время и день недели, а временные рамки, когда вы с высокой вероятностью готовы отвечать взаимностью.

Ваш партнер недоволен