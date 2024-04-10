8 признаков сексуальной совместимости — это про вас?
Прежде чем перейти на новый этап отношений, где все включено, хочется верить, что вас ждет приятный сюрприз, а не фиаско. К счастью, предсказать развитие событий можно заранее — вот некоторые признаки, что вы точно поладите в постели, пишет Super.
Вы свободно говорите о сексе
Даже если у вас разные темпераменты и предпочтения, готовность открыто о них рассказать позволит настроиться на одну волну и найти подход друг к другу. Совместимость — это вовсе необязательно случайное совпадение сексуальных интересов, это продукт совместного опыта с честной обратной связью — умение подсказать и направить в нужный момент творит чудеса.
У вас схожие представления о верности
Когда один из партнеров видит в безобидном флирте лишь зарядку для ума, а другой — покушение на измену, о совместимости не может идти и речи. Убедитесь, что у вас с мужчиной схожие представления о верности: вы оба должны определить, какое поведение уместно, а какое — нет, иначе ссоры и обиды негативно отразятся в том числе на вашей интимной жизни.
Вы заканчиваете предложения друг за друга
Иногда вам кажется, что некое шестое чувство позволяет вам быть в полной гармонии с партнером настолько, что вы улавливаете ход мысли по малейшему намеку. Кажется, словно вы читаете мысли друг друга? Поздравляем, эдакая „телепатия“ гарантирует вам море приятных открытий в постели, ведь вашей совместимости можно только позавидовать.
Вы не стыдитесь своего тела
Даже не знаем, как вам удалось бы получить удовольствие от секса, в то же время сгорая от стыда. Умение быть собой и принимать свое тело со всеми его особенностями позволит открыть новые грани наслаждения не только физической, но и духовной близостью с партнером. К слову, если потенциальный партнер „человек хороший“, но ни капли не привлекает вас в физическом плане, секс — определенно плохая идея.
Вы наслаждаетесь прикосновениями
Когда-то вы посмеивались над влюбленными, которые сутками держатся за руки и „виснут“ друг на друге, но внезапно обнаружили, что вы с возлюбленным сами превратились в такую пару? Это хороший знак. И знаете что? Продолжайте прикасаться друг к другу и получать от этого удовольствие. Дело точно дойдет до кульминации тактильного контакта, если вы понимаете, о чем мы.
Он любит вас любой
Речь не о пижаме в пятнах и запредельном лишнем весе. А о тех моментах близости, когда вы получаете комплименты и в шутку „отбиваетесь“ от приставаний, даже когда мужчина застал вас врасплох — с отекшим лицом, без капли макияжа и без намека на сексуальный наряд. Это говорит о том, что мужчина готов любить вас разной, а не только лишь эксплуатирует ваш парадный образ как сексуальную фантазию.
Вы не сравниваете
Когда два человека полностью довольны своей сексуальной жизнью, не приходится переживать, что кто-то другой занимается сексом чаще или каким-то особенным образом. Это не соревнование — у каждого человека и каждой пары свои желания и потребности. Тем более неуместны сравнения с бывшими: если речь дошла до заочного мастер-класса от прошлых партнеров, похоже, у отношений нет будущего, даже если вы не в первый раз делите одну постель на двоих.
Вы не отказываете друг другу
У всех порой болит голова или случаются неприятности, когда попросту не до секса. Но если вы действительно подходите друг другу в сексуальном плане, причины для отказов находятся нечасто. Партнерам с разной половой конституцией может прийтись несладко — когда одному нужно пять раз в неделю, а другому в тягость и второй раз за семь дней — проблемы с совместимостью очевидны.