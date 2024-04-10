8 признаков сексуальной совместимости — это про вас?

Вы свободно говорите о сексе

Даже если у вас разные темпераменты и предпочтения, готовность открыто о них рассказать позволит настроиться на одну волну и найти подход друг к другу. Совместимость — это вовсе необязательно случайное совпадение сексуальных интересов, это продукт совместного опыта с честной обратной связью — умение подсказать и направить в нужный момент творит чудеса.

У вас схожие представления о верности

Когда один из партнеров видит в безобидном флирте лишь зарядку для ума, а другой — покушение на измену, о совместимости не может идти и речи. Убедитесь, что у вас с мужчиной схожие представления о верности: вы оба должны определить, какое поведение уместно, а какое — нет, иначе ссоры и обиды негативно отразятся в том числе на вашей интимной жизни.

Вы заканчиваете предложения друг за друга

Иногда вам кажется, что некое шестое чувство позволяет вам быть в полной гармонии с партнером настолько, что вы улавливаете ход мысли по малейшему намеку. Кажется, словно вы читаете мысли друг друга? Поздравляем, эдакая „телепатия“ гарантирует вам море приятных открытий в постели, ведь вашей совместимости можно только позавидовать.

Вы не стыдитесь своего тела

Даже не знаем, как вам удалось бы получить удовольствие от секса, в то же время сгорая от стыда. Умение быть собой и принимать свое тело со всеми его особенностями позволит открыть новые грани наслаждения не только физической, но и духовной близостью с партнером. К слову, если потенциальный партнер „человек хороший“, но ни капли не привлекает вас в физическом плане, секс — определенно плохая идея.

Вы наслаждаетесь прикосновениями

Когда-то вы посмеивались над влюбленными, которые сутками держатся за руки и „виснут“ друг на друге, но внезапно обнаружили, что вы с возлюбленным сами превратились в такую пару? Это хороший знак. И знаете что? Продолжайте прикасаться друг к другу и получать от этого удовольствие. Дело точно дойдет до кульминации тактильного контакта, если вы понимаете, о чем мы.

Он любит вас любой