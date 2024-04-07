Как попка младенца: может ли мазь для малышей исправить недостатки кожи?

„Судокрем“ известен многим в основном как крем для младенцев. Он предотвращает раздражение, вызванное ношением подгузников, и помогает при ссадинах и царапинах. В социальных сетях по совету одного дерматолога набирает популярность новый способ применения этого крема: наносить его толстым слоем на все лицо, как маску. Действительно ли это помогает? Рассказывает Delfi Life.