07.04.2024, 16:30
Как попка младенца: может ли мазь для малышей исправить недостатки кожи?
ФОТО: Erakogu
„Судокрем“ известен многим в основном как крем для младенцев. Он предотвращает раздражение, вызванное ношением подгузников, и помогает при ссадинах и царапинах. В социальных сетях по совету одного дерматолога набирает популярность новый способ применения этого крема: наносить его толстым слоем на все лицо, как маску. Действительно ли это помогает? Рассказывает Delfi Life.
Согласно описанию, ланолин в составе „Судокрема“ успокаивает и смягчает кожу, оксид цинка оказывает вяжущее действие, а бензиловый спирт снимает боль и раздражение. Кроме того, крем обладает антибактериальными свойствами. „Судокрем“ предназначен для лечения акне, экземы, угревой сыпи, ожогов, обморожений, болезненной кожи и ссадин.