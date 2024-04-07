Красота и здоровье
07.04.2024, 16:30

Как попка младенца: может ли мазь для малышей исправить недостатки кожи?

 
ФОТО: Erakogu

„Судокрем“ известен многим в основном как крем для младенцев. Он предотвращает раздражение, вызванное ношением подгузников, и помогает при ссадинах и царапинах. В социальных сетях по совету одного дерматолога набирает популярность новый способ применения этого крема: наносить его толстым слоем на все лицо, как маску. Действительно ли это помогает? Рассказывает Delfi Life.

Согласно описанию, ланолин в составе „Судокрема“ успокаивает и смягчает кожу, оксид цинка оказывает вяжущее действие, а бензиловый спирт снимает боль и раздражение. Кроме того, крем обладает антибактериальными свойствами. „Судокрем“ предназначен для лечения акне, экземы, угревой сыпи, ожогов, обморожений, болезненной кожи и ссадин.

Кроме того, в инструкции по применению указано, что наносить его следует тонким слоем. Но новый тренд TikTok утверждает, что его нужно наносить толстым слоем на все лицо и оставлять на всю ночь, чтобы наутро кожа была мягкой, как „попка младенца“.

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