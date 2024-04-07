Изменяющая любимому мужу на протяжении 14 лет женщина объяснила свое поведение

По словам 44-летней женщины, всего у нее было восемь романов на стороне. Автор письма заявила, что отношения с любовниками наполняют ее страстью и помогают избежать рутины брака, так как они с мужем занимаются сексом только раз в неделю. При этом изменщица рада, что муж не узнал ни об одной интрижке, и не хочет уходить от него.

Мысль о том, чтобы спать только с мужем, кажется ей угнетающей, а чтобы любовники не хотели серьезных отношений, она выбирает мужчин значительно моложе.

„Я сплю с другими мужчинами исключительно ради восторга, который это привносит в обычную и вполне терпимую жизнь“, — завила она, добавив, что с молодыми любовниками чувствует себя желанной.

Автор письма отметила, что сейчас состоит в отношениях с коллегой. Их роман длится дольше обычного, так как женщине нравится заниматься с ним сексом.

„Мне пришло в голову, что вскоре менопауза может остудить мое либидо. А это значит, что я естественным образом перейду к более честному образу жизни. Это было бы идеально“, — поделилась мечтой женщина.