А вы знали? Березовый сок помогает в борьбе со старением(1)
Начинается весенний сезон березового сока. Народы Северной Европы испокон веков считали березовый сок эликсиром, употребляя его каждую весну для очищения организма и повышения тонуса. В Эстонии принято пить березовый сок, но как он вписывается в ежедневную бьюти-рутину?
„На протяжении тысячелетий суровый северный климат выращивал растения с необычайными свойствами, которые могут улучшить различные состояния кожи. Один из самых мощных из них — березовый сок, который мы называем ДНК природы“, — сказала Лотта Тисенкопфа-Илтнере, основательница латвийского бренда натуральной косметики MÁDARA, у которой есть эстонская кровь по материнской линии и латвийская кровь по отцовской линии. С раннего детства она была очарована оздоровительным действием растительных экстрактов. Она добавила, что растения производят удивительное количество сложных молекул, многие из которых невозможно синтезировать в современных лабораториях.
Доказано, что берёзовый сок оказывает эффективное омолаживающее действие.
По мнению Тисенкопфа-Илтнере, народы Северной Европы на протяжении веков ценили берёзовый сок из-за его исключительных оздоровительных свойств, содержания большого количества витаминов и минералов, укрепляющих иммунную систему, однако его целебное воздействие на кожу долгое время не было доказано. „MADARA Cosmetics была первой компанией, которая в 2012 году в сотрудничестве с учеными и дерматологами изучила эффективность березового сока в косметике. Мы совершили прорыв и подтвердили несколькими очень строгими тестами, что подобно тому, как поток сока возвращает дерево к жизни, березовый сок буквально стимулирует старые клетки к новой работе“, - подтвердила эксперт.
Березовый сок оказывает эффективное омолаживающее действие на клетки кожи. „Этот ценный дар природы может ускорить деление клеток кожи на 25% в течение двух недель, защищает кожу от свободных радикалов и, таким образом, предотвращает и обращает вспять старение, вызванное окружающей средой“, — сказала Тисенкопфа-Илтнере.
Она добавила, что содержащиеся в нем уникальные аминокислоты и антиоксиданты замедляют старение кожи. „Поскольку березовый сок вырабатывается корнями деревьев, он содержит особую смесь аминокислот, антиоксидантов, ферментов и натуральных фруктовых кислот“, — сказала создатель MADARA.
Травяная альтернатива синтетическим ретинолам
По словам Тизенкопфа-Илтнере, хотя синтетический ретинол уже давно известен как средство ухода за кожей, стимулирующее выработку коллагена, уменьшающее морщины и улучшающее пигментацию, он может иметь серьезные побочные эффекты, такие как покраснение, раздражение, сухость и чувствительность кожи. „Для многих, особенно людей с чувствительной кожей, эти побочные эффекты могут перевесить пользу ретинола“, — заявила она.
Однако дерматологические исследования показали, что с помощью березового сока можно разработать альтернативу на основе натуральных формул рядом с синтетическими ретинолами, которая соответствует тем же свойствам, но предотвращает побочные эффекты, связанные с ретинолами. „Наша самая продаваемая и недавно выпущенная сыворотка RETINOL ALTERNATIVE, в которой мы используем березовый сок, собранный в Эстонии, является истинным доказательством этого. Подобно ретинолу, березовый сок способствует выработке коллагена, повышает эластичность, уменьшает морщины и светоповреждения кожи. В то же время она достаточно мягка, чтобы ее можно было использовать для всех типов кожи, и не вызывает светочувствительности“, — подтвердила Тисенкопфа-Илтнере.
Поддерживающие кожу свойства березового сока:
Помогает укрепить защитные барьеры кожи.
Уменьшает воспаление и успокаивает кожу.
Стимулирует обновление клеток и уменьшает морщины.
Питает и поддерживает естественный баланс влаги в коже.