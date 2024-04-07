А вы знали? Березовый сок помогает в борьбе со старением

„На протяжении тысячелетий суровый северный климат выращивал растения с необычайными свойствами, которые могут улучшить различные состояния кожи. Один из самых мощных из них — березовый сок, который мы называем ДНК природы“, — сказала Лотта Тисенкопфа-Илтнере, основательница латвийского бренда натуральной косметики MÁDARA, у которой есть эстонская кровь по материнской линии и латвийская кровь по отцовской линии. С раннего детства она была очарована оздоровительным действием растительных экстрактов. Она добавила, что растения производят удивительное количество сложных молекул, многие из которых невозможно синтезировать в современных лабораториях.

Доказано, что берёзовый сок оказывает эффективное омолаживающее действие.

По мнению Тисенкопфа-Илтнере, народы Северной Европы на протяжении веков ценили берёзовый сок из-за его исключительных оздоровительных свойств, содержания большого количества витаминов и минералов, укрепляющих иммунную систему, однако его целебное воздействие на кожу долгое время не было доказано. „MADARA Cosmetics была первой компанией, которая в 2012 году в сотрудничестве с учеными и дерматологами изучила эффективность березового сока в косметике. Мы совершили прорыв и подтвердили несколькими очень строгими тестами, что подобно тому, как поток сока возвращает дерево к жизни, березовый сок буквально стимулирует старые клетки к новой работе“, - подтвердила эксперт.

Березовый сок оказывает эффективное омолаживающее действие на клетки кожи. „Этот ценный дар природы может ускорить деление клеток кожи на 25% в течение двух недель, защищает кожу от свободных радикалов и, таким образом, предотвращает и обращает вспять старение, вызванное окружающей средой“, — сказала Тисенкопфа-Илтнере.