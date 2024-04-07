Шесть предметов, которые в СССР считались роскошью, а сейчас даром никому не нужны

В СССР царила особая атмосфера, люди воспитывались и жили по определенным стандартам. У них были свои традиции и желания, осуществлять которые получалось с трудом. И мы сейчас говорим не о чем-то духовном.
В советскую эпоху царил тотальный дефицит. Лишь зажиточным гражданам удавалось добыть вожделенные предметы декора, посуды или одежды. Тогда эти вещи были дороже золота, передавались по наследству и, казалось, будут только расти в цене. Казалось… Сегодня они не представляют никакого интереса ни у любителей старины, ни у коллекционеров.
Домашний телефон
Мы можем позвонить кому угодно и куда угодно в любой момент — благодаря современным смартфонам, которые ловят связь даже в глухой тайге. А вот раньше люди пользовались таксофонами или занимали очереди в переговорных пунктах. Там находились стационарные телефоны, которые провести дома было непросто. На их совсем не бюджетную установку люди записывались в очередь и ждали ее годами. Связь была далеко не самой лучшей: тихая, с посторонними шумами и треском, но ей прощали все.
Нередко советские граждане ходили позвонить к соседям, у которых был установлен тот самый заветный домашний телефон. Сегодня в них нет никакой необходимости.
Шкаф-“стенка“
В Советском Союзе представить приличную квартиру без шкафа-“стенки“ было просто невозможно. Пик их популярности пришелся на 1980-е. Система хранения, состоящая их нескольких секций, антресоли, секретера и шкафчиков с прозрачными стеклами, пользовалась огромной популярностью среди населения. В них размещали все: начиная от одежды и книг, заканчивая телевизором и посудой.
Самыми дорогими и желанными считались те, что изготавливались в ГДР. За ними шли чешские и румынские, а вот отечественные были не особо популярны. Советская продукция собиралась из ДСП и внешне была менее презентабельной, чем иностранная.
Стоимость „стенки“ была не бюджетной, а потому на заветный шкаф приходилось долго откладывать. Учитывая все это, такую систему хранения покупали на века. Подобная мебель действительно неубиваемая, но уже и неактуальная, и молодежи она не нужна даже в таком прекрасном состоянии.
Хрусталь
Хрусталь всегда считался предметом особой роскоши. Его традиционно дарили на свадьбы и юбилеи, а затем гордо размещали на видном месте. В центре хрустальной композиции практически всегда были вазы. Их делали тяжелыми, с резными стенками, от которых очень красиво отражался свет.
Хрусталь считался важнейшим признаком достатка. Доставался он только по крупным праздникам: в креманках подавали варенье и конфеты, а в бокалы наливали шампанское, чтобы все было как у людей.
Советская стекольная промышленность „варила“ тысячи тонн хрусталя, несмотря на дефицит. При этом в страну завозили и импортную посуду из Германии и Чехии. Такой „круговорот хрусталя в природе“ привел к тому, что вскоре полки и стеллажи в квартирах стали напоминать музейные хранилища.
Сегодня люди не берегут эту еще недавно совершенно бесценную посуду. Многие либо сразу от нее избавляются, либо, не жалея, вводят в ежедневный обиход.
Столовый сервиз
Советские женщины с гордостью выставляли столовый сервиз на стол исключительно по особым случаям и только для дорогих гостей. Наличие сервиза говорило о высоком статусе хозяев, ведь он был на столах интеллигенции и даже партийного руководства.
Наборы включали в себя самое разное количество предметов. Одних только видов тарелок было почти с десяток, а еще соусники, супница с крышкой и без, чайные пары и многие другие предметы, которые крайне редко пригождались в полном объеме.
Особенно дорогими и любимыми у советского народа считались „Сирень“ Дулевского фарфорового завода и „Доброе утро“ Ленинградского фарфорового завода.
Сегодня большинство предпочитают минимализм или творчество современных художников, а потому расписные тарелки и блюдца уже не вызывают прежнего вздоха восхищения. Разве что - у коллекционеров.
Ковры
Ковры — это синоним советской эпохи. Их вешали на стены, реже клали на пол, чтобы было тихо, тепло, уютно и просто красиво. Ковер считался маркером благополучия и достатка семьи. За ними выстраивались очереди, их выписывали по блату или покупали у спекулянтов за бешеные деньги. При средней зарплате в 120 рублей хороший ковер стоил около полутора тысяч, а потому его нередко приобретали в кредит.
Ковры дарили на свадьбы и передавали по наследству как полноценную семейную реликвию.
В наши дни люди стараются избавиться от этих „пылесборников“, отдавая предпочтение прохладному ламинату или уютному паркету, но тем не менее находятся и те, кто приобретает на барахолках те самые советские реликвии в качестве винтажной детали интерьера.
Меховая шапка
Зимы в СССР были суровы, а потому выйти из дома без головного убора не решался никто. И пока мужчины довольствовались ушанками, женщины устраивали настоящую охоту на высокие лисьи шапки, как у главной героини „Иронии судьбы, или С легким паром!“ Нади Шевелевой. Не меньшим спросом пользовались изделия из чернобурки и лебяжьего пуха.
Купить меховую шапку считалось лишь половиной дела. Гораздо сложнее ее было сохранить, ведь эту драгоценность постоянно воровали из гардеробов, кабинетов, даже на улицах. Особенно бережливые пришивали к краям шапки фиксирующие резинки и не решались снимать ее в помещениях.
Сегодня меховые шапки считаются самым что ни на есть пережитком прошлого, а потому их активно распродают на сайтах купли-продаж тем, кто скучает по советским временам.