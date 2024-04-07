Шесть предметов, которые в СССР считались роскошью, а сейчас даром никому не нужны

В СССР царила особая атмосфера, люди воспитывались и жили по определенным стандартам. У них были свои традиции и желания, осуществлять которые получалось с трудом. И мы сейчас говорим не о чем-то духовном.

В советскую эпоху царил тотальный дефицит. Лишь зажиточным гражданам удавалось добыть вожделенные предметы декора, посуды или одежды. Тогда эти вещи были дороже золота, передавались по наследству и, казалось, будут только расти в цене. Казалось… Сегодня они не представляют никакого интереса ни у любителей старины, ни у коллекционеров.

Домашний телефон

Мы можем позвонить кому угодно и куда угодно в любой момент — благодаря современным смартфонам, которые ловят связь даже в глухой тайге. А вот раньше люди пользовались таксофонами или занимали очереди в переговорных пунктах. Там находились стационарные телефоны, которые провести дома было непросто. На их совсем не бюджетную установку люди записывались в очередь и ждали ее годами. Связь была далеко не самой лучшей: тихая, с посторонними шумами и треском, но ей прощали все.

Нередко советские граждане ходили позвонить к соседям, у которых был установлен тот самый заветный домашний телефон. Сегодня в них нет никакой необходимости.

Шкаф-“стенка“

В Советском Союзе представить приличную квартиру без шкафа-“стенки“ было просто невозможно. Пик их популярности пришелся на 1980-е. Система хранения, состоящая их нескольких секций, антресоли, секретера и шкафчиков с прозрачными стеклами, пользовалась огромной популярностью среди населения. В них размещали все: начиная от одежды и книг, заканчивая телевизором и посудой.

Самыми дорогими и желанными считались те, что изготавливались в ГДР. За ними шли чешские и румынские, а вот отечественные были не особо популярны. Советская продукция собиралась из ДСП и внешне была менее презентабельной, чем иностранная.