Мужчинам обязательно к прочтению! Как делать куннилингус, чтобы довести свою женщину до оргазма

После основной прелюдии, когда дело дойдет непосредственно до куннилингуса, прежде чем приступить к клитору, уделите внимание половым губам. Головка клитора — самая чувствительная часть вульвы. Так что, если вы атакуете его сразу, у вас не останется возможности для постепенного наращивания возбуждения. Кроме того, попытка стимулировать его слишком рано может вызвать раздражение и неприятные ощущения.

Куннилингус стоит начинать издалека. Это мужчина придет в восторг от внезапного минета без подготовки, женщине же обычно требуется немного больше времени. Качественная, неспешная прелюдия позволит женщине расслабиться, открыться и довериться партнеру. Женское возбуждение обязательно нужно наращивать постепенно.

Вот 5 главных советов о том, как правильно делать куннилингус

„Чтобы куннилингус был действительно правильным, не экономьте время на прелюдии. Сам процесс начните с мягких поцелуев и ласк внутренних бедер, передвигаясь к половым губам, а потом уже и клитору. Используйте разнообразные движения языка, от легких облизываний до круговых движений. Экспериментируйте с давлением и скоростью, обращая внимание на реакцию партнерши. Включайте пальцы для стимуляции точки G“, — советует психолог-сексолог Антон Орлов.

Куннилингус пользуется популярностью у обоих полов из-за его интимности и возможности доставить удовольствие партнерше. Для женщин он часто является эффективным способом достижения оргазма за счет стимуляции клитора, а также обеспечивает ощущение близости и внимания. Мужчины могут наслаждаться процессом, так как он позволяет им ощутить себя заботливыми и удовлетворить свою партнершу.

Куннилингус (лат. cunnus — наружные женские половые органы + lingo — лизать) — это форма орального секса, при котором сексуальное возбуждение женщины достигается путем воздействия на наружные половые органы губами, языком и зубами партнера.

Вокруг кунилингуса существует огромное количество мифов: начиная от того, как правильно его делать и заканчивая тем, что предохраняться не нужно.

Чередуйте техники, пусть один способ плавно перетекает в другой. Если вы действительно хотите, чтобы ваша партнерша получила удовольствие и оргазм в процессе орального секса, вам нужно быть уверенным в том, что вы действуете именно так, как ей нравится. Поэтому уточняйте в процессе, все ли вы делаете верно, или уже после секса спросите, как бы ей хотелось, чтобы вы сделали в следующий раз. Так же, как и минет, куннилингус может не завершиться оргазмом, но в этом случае станет отличной прелюдией для дальнейших действий. Не сдавайтесь, если у вас не получилось довести девушку до оргазма с первого, второго или третьего раза. Согласно статистике, 63% женщин для достижения пика удовольствия нуждаются в клиторальной стимуляции, а уж с этим куннилингус справляется на все сто.

Руками можно ласкать грудь, живот, ягодицы партнерши. Все это позволит усилить возбуждение и подключить к сексу большее число эрогенных зон. Попробуйте во время куннилингуса стимулировать влагалище пальцами изнутри. Статистика показывает, что двойная стимуляция — одновременное воздействие на клитор изнутри и снаружи — наиболее эффективный способ довести женщину до оргазма.

Основная ошибка мужчин при оральном сексе — хаотичные движения. Куннилингус требует логики и продвижения от меньшего к большему. Начинайте с деликатных и медленных движений широким, расслабленным языком, наращивайте потенциал согласно реакции партнерши и, наконец, устремляйтесь к кульминации с помощью интенсивных движений напряженным языком. Ближе к финалу не меняйте темп и выбранный способ стимуляции.

Имейте в виду, что некоторым девушкам не нравится прямая стимуляция клитора, поэтому вы можете направить язык левее или правее от него.

Используйте разные способы стимуляции клитора языком, пока не выясните, что подходит вашей партнерше. Меняйте скорость и давление, а также положение языка. Плоский мягкий язык и жесткий язык вызывают очень разные ощущения.

Дразните девушку, ласкайте лобок, низ живота, внутреннюю поверхность бедер, проводите языком вдоль половых губ, но не задействуйте клитор. До тех пор, пока не почувствуете, что женщина сама этого хочет. Она подскажет сама: будет толкать бедра навстречу, сжимать их вокруг вашей головы, притянет вас за волосы или просто попросит. И вот тогда приступайте к главному блюду.

Лучшие позы для куннилингуса

Выбирая позу для орального секса, помните о главном — обоим партнерам должно быть удобно и комфортно. Если женщина не может расслабиться, а мужчина терпит неудобство, то такая интимная практика, как куннилингус, рискует превратиться в механический процесс, который не доставляет никому удовольствия.

Вот несколько поз для куннилингуса, в которых обоим партнерам будет наиболее комфортно:

1. Миссионерская поза

Женщина располагается на спине, а мужчина — между ее ног. Эта простая поза лучше всего подходит для максимальной релаксации женщины.

2. Миссионерская поза + подушка

Если мужчина чувствует дискомфорт в шее во время куннилингуса, когда женщина лежит на спине, то можно подложить подушку под бедра партнерши, чтобы поднять их. Такой вариант будет также более комфортным для стимуляции пальцами точки G.

3. На краю кровати

Еще один вариант классической позы — женщина лежит на спине на краю кровати, а мужчина стоит перед ней на коленях.

4. Она – на спине, он – сбоку

Женщина также располагается на спине, ноги можно как вытянуть вдоль и развести в стороны, так и немного согнуть или даже подтянуть к груди. Мужчина при этом располагается не между ног партнерши, а сбоку — так, чтобы их тела образовывали прямой угол. Удобнее всего при этом не пролезать под бедро женщины, а лечь сверху. В этой позе мужчина может двигать языком не вдоль клитора и половых губ, а наоборот.

Движения „вверх-вниз“ от одной половой губы к другой позволяют расширить область стимуляции и более эффективно воздействовать на клитор.

5. Стоя

Женщина стоит, опираясь на стену или стол, мужчина перед ней на коленях. Эта чувственная поза, в которой, кроме получения орального удовольствия, можно поиграть с динамикой власти, ведь мужчина буквально стоит на коленях перед своей партнершей.

6. Она сверху или фейсситтинг