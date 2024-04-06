Мужчинам обязательно к прочтению! Как делать куннилингус, чтобы довести свою женщину до оргазма(13)
Портал „Леди“ обратился к психологу-консультанту Анне Ток и психологу-сексологу Антону Орлову, чтобы они подготовили подробный гид о том, как правильно делать куннилингус. Собрали в одном материале советы и понятные инструкции о том, как доставить партнерше незабываемое наслаждение.
Вокруг кунилингуса существует огромное количество мифов: начиная от того, как правильно его делать и заканчивая тем, что предохраняться не нужно.
Что такое куннилингус
Куннилингус (лат. cunnus — наружные женские половые органы + lingo — лизать) — это форма орального секса, при котором сексуальное возбуждение женщины достигается путем воздействия на наружные половые органы губами, языком и зубами партнера.
Почему куни нравится и женщинам, и мужчинам
Куннилингус пользуется популярностью у обоих полов из-за его интимности и возможности доставить удовольствие партнерше. Для женщин он часто является эффективным способом достижения оргазма за счет стимуляции клитора, а также обеспечивает ощущение близости и внимания. Мужчины могут наслаждаться процессом, так как он позволяет им ощутить себя заботливыми и удовлетворить свою партнершу.
Как делать куни правильно: 5 важных советов и 5 лучших техник
„Чтобы куннилингус был действительно правильным, не экономьте время на прелюдии. Сам процесс начните с мягких поцелуев и ласк внутренних бедер, передвигаясь к половым губам, а потом уже и клитору. Используйте разнообразные движения языка, от легких облизываний до круговых движений. Экспериментируйте с давлением и скоростью, обращая внимание на реакцию партнерши. Включайте пальцы для стимуляции точки G“, — советует психолог-сексолог Антон Орлов.
Вот 5 главных советов о том, как правильно делать куннилингус
1. Начните с прелюдии
Куннилингус стоит начинать издалека. Это мужчина придет в восторг от внезапного минета без подготовки, женщине же обычно требуется немного больше времени. Качественная, неспешная прелюдия позволит женщине расслабиться, открыться и довериться партнеру. Женское возбуждение обязательно нужно наращивать постепенно.
2. Исключите клитор на старте
После основной прелюдии, когда дело дойдет непосредственно до куннилингуса, прежде чем приступить к клитору, уделите внимание половым губам. Головка клитора — самая чувствительная часть вульвы. Так что, если вы атакуете его сразу, у вас не останется возможности для постепенного наращивания возбуждения. Кроме того, попытка стимулировать его слишком рано может вызвать раздражение и неприятные ощущения.
Дразните девушку, ласкайте лобок, низ живота, внутреннюю поверхность бедер, проводите языком вдоль половых губ, но не задействуйте клитор. До тех пор, пока не почувствуете, что женщина сама этого хочет. Она подскажет сама: будет толкать бедра навстречу, сжимать их вокруг вашей головы, притянет вас за волосы или просто попросит. И вот тогда приступайте к главному блюду.
3. Подберите движения
Используйте разные способы стимуляции клитора языком, пока не выясните, что подходит вашей партнерше. Меняйте скорость и давление, а также положение языка. Плоский мягкий язык и жесткий язык вызывают очень разные ощущения.
Имейте в виду, что некоторым девушкам не нравится прямая стимуляция клитора, поэтому вы можете направить язык левее или правее от него.
4. Подберите темп
Основная ошибка мужчин при оральном сексе — хаотичные движения. Куннилингус требует логики и продвижения от меньшего к большему. Начинайте с деликатных и медленных движений широким, расслабленным языком, наращивайте потенциал согласно реакции партнерши и, наконец, устремляйтесь к кульминации с помощью интенсивных движений напряженным языком. Ближе к финалу не меняйте темп и выбранный способ стимуляции.
5. Подключите руки
Руками можно ласкать грудь, живот, ягодицы партнерши. Все это позволит усилить возбуждение и подключить к сексу большее число эрогенных зон. Попробуйте во время куннилингуса стимулировать влагалище пальцами изнутри. Статистика показывает, что двойная стимуляция — одновременное воздействие на клитор изнутри и снаружи — наиболее эффективный способ довести женщину до оргазма.
6. Основные техники движения языка и губ при куннилингусе:
вверх-вниз языком;
движения влево-вправо;
круговые движения языком по часовой и против часовой стрелки;
восьмерки вокруг клитора;
посасывания клитора и половых губ;
покусывания (только очень осторожно);
погружение языка во влагалище.
Чередуйте техники, пусть один способ плавно перетекает в другой. Если вы действительно хотите, чтобы ваша партнерша получила удовольствие и оргазм в процессе орального секса, вам нужно быть уверенным в том, что вы действуете именно так, как ей нравится. Поэтому уточняйте в процессе, все ли вы делаете верно, или уже после секса спросите, как бы ей хотелось, чтобы вы сделали в следующий раз. Так же, как и минет, куннилингус может не завершиться оргазмом, но в этом случае станет отличной прелюдией для дальнейших действий. Не сдавайтесь, если у вас не получилось довести девушку до оргазма с первого, второго или третьего раза. Согласно статистике, 63% женщин для достижения пика удовольствия нуждаются в клиторальной стимуляции, а уж с этим куннилингус справляется на все сто.
Лучшие позы для куннилингуса
Выбирая позу для орального секса, помните о главном — обоим партнерам должно быть удобно и комфортно. Если женщина не может расслабиться, а мужчина терпит неудобство, то такая интимная практика, как куннилингус, рискует превратиться в механический процесс, который не доставляет никому удовольствия.
Вот несколько поз для куннилингуса, в которых обоим партнерам будет наиболее комфортно:
1. Миссионерская поза
Женщина располагается на спине, а мужчина — между ее ног. Эта простая поза лучше всего подходит для максимальной релаксации женщины.
2. Миссионерская поза + подушка
Если мужчина чувствует дискомфорт в шее во время куннилингуса, когда женщина лежит на спине, то можно подложить подушку под бедра партнерши, чтобы поднять их. Такой вариант будет также более комфортным для стимуляции пальцами точки G.
3. На краю кровати
Еще один вариант классической позы — женщина лежит на спине на краю кровати, а мужчина стоит перед ней на коленях.
4. Она – на спине, он – сбоку
Женщина также располагается на спине, ноги можно как вытянуть вдоль и развести в стороны, так и немного согнуть или даже подтянуть к груди. Мужчина при этом располагается не между ног партнерши, а сбоку — так, чтобы их тела образовывали прямой угол. Удобнее всего при этом не пролезать под бедро женщины, а лечь сверху. В этой позе мужчина может двигать языком не вдоль клитора и половых губ, а наоборот.
Движения „вверх-вниз“ от одной половой губы к другой позволяют расширить область стимуляции и более эффективно воздействовать на клитор.
5. Стоя
Женщина стоит, опираясь на стену или стол, мужчина перед ней на коленях. Эта чувственная поза, в которой, кроме получения орального удовольствия, можно поиграть с динамикой власти, ведь мужчина буквально стоит на коленях перед своей партнершей.
6. Она сверху или фейсситтинг
Позы вроде наездницы, в которых женщина во время куннилингуса находится сверху, могут быть очень приятными и позволяют ей лучше контролировать темп и угол стимуляции, но стоит помнить о том, что в таком положении женщине будет сложнее расслабиться, а значит, сложнее получать удовольствие и испытать оргазм.
7. Коленно-локтевая
Женщина становится на четвереньки, опираясь на колени и локти, как бы нависая над лицом мужчины. Эта более удобная альтернатива позы наездницы. Дополнительные точки опоры позволяют женщине снизить нагрузку на бедра, но при этом все еще контролировать темп и глубину стимуляции.
8. Поза 69
Расположение может быть самым разным, женщина может быть как сверху или снизу, так и на боку. Поза 69 довольно эффектна, но сфокусироваться на своем удовольствии и финишировать женщине будет непросто.
Какие аксессуары можно использовать в процессе
Индустрия товаров для взрослых подарила множество полезных аксессуаров, которые помогут сделать оральный секс более разнообразным, эффективным и приятным.
Кремы, гели, масла и смазки для орального секса. Некоторые обладают согревающим эффектом, которые вызывают прилив крови к телу, усиливая чувствительность. Также существуют съедобные и ароматизированные лубриканты для приятных ощущений обоих партнеров и идеального скольжения.
Вибронасадки. Различные вибрирующие насадки на язык или на палец обеспечат женщине приятные ощущения и облегчат задачу мужчине во время куннилингуса.
Игрушки с имитацией куннилингуса. Реалистичные языки с вибрацией, вакуумные стимуляторы или секс-игрушки с эффектом куни можно использовать как в соло-практиках, так и для совместных игр.
Вибраторы и фаллоимитаторы. Куннилингус в сочетании с проникновением — один из самых эффективных способов довести женщину до оргазма.
Аксессуары для создания интимной обстановки. Повязки на глаза, наборы для шибари, наручники и фиксаторы для ног помогут внести в оральные ласки элемент игры и подарят новые эмоции и ощущения.
Что не стоит делать во время куни
Наш эксперт Антон Орлов отмечает, что главное, чего не стоит делать во время куннилингуса, — это игнорировать реакцию женщины. Будьте внимательны к словам, звукам и сигналам тела партнерши, и все получится.
Вот чего не стоит делать во время куннилингуса:
Не критикуйте. Нелестное замечание касаемое внешнего вида, вкуса или запаха может сильно ранить вашу партнершу. Будьте тактичны в любой ситуации, тем более такой интимной, как куннилингус.
Не настаивайте. Будьте нежны и внимательны, если женщина отказывается от куни, не давите и не уговаривайте, на то может быть множество причин. Выберите подходящий момент, чтобы в спокойной обстановке обсудить этот вопрос со всем уважением и пониманием.
Не используйте слишком сильное давление или движения, которые могут вызвать дискомфорт. Будьте аккуратны, следите за реакцией женщины, а если сомневаетесь, лучше спросите, не испытывает ли она дискомфорт или боль.
Не сосредотачивайтесь только на клиторальной стимуляции, обратите внимание на всю область.
Не стоит пытаться применить все техники сразу. Куннилингус не требует от мужчины знания всех техник. Необязательно складывать язык в трубочку, выводить им буквы алфавита или повторять методы наложения сварочных швов. Достаточно найти такие движения, которые нравятся вашей женщине, и сконцентрироваться на них.
И не забывайте о безопасности. Об этом подробнее в следующем пукте.
Безопасность во время орального секса
Передача ИППП является основным риском при куннилингусе. Однако существуют способы снизить этот риск, например:
Используйте средства контрацепции. Считается, что барьерные методы, такие как презервативы или коффердамы, эффективны для снижения риска развития ИППП. Их следует использовать каждый раз, когда вы занимаетесь сексуальной деятельностью.
Избегайте орального контакта, если в вашей полости рта есть порезы, кровоточащие десны или открытые язвы.
Регулярно проходите тесты на СПИД, ВИЧ и другие половые инфекции.
Обсудите со своим сексуальным партнером статус здоровья перед началом орального секса.
Не забывайте о гигиене.
Отзывы и советы сексолога
Наш эксперт, психолог-сексолог, тренер центра семейного и сексуального образования Secrets Антон Орлов напоминает о том, что для любых сексуальных практик важна здоровая коммуникация с партнером, в том числе — когда речь идет о таком интимной процессе, как куннилингус:
„Сообщайте партнеру о своих предпочтениях и ограничениях открыто и честно. Не стесняйтесь экспериментировать и искать новые способы удовлетворения друг друга. Обращайте внимание на реакцию и желания партнера во время сексуального акта. Не забывайте о важности эмоциональной связи и общения в отношениях. Это поможет вам вывести ваш оральный секс на высочайший уровень. Куннилингус — интимный и чувственный акт, который может укрепить связь между партнерами и приносить удовольствие обоим. Важно открыто обсуждать свои желания и границы, учитывать чувства и комфорт друг друга, а также следовать принципам безопасности. Экспериментируйте, учите друг друга и наслаждайтесь процессом, создавая приятные и запоминающиеся моменты в вашей сексуальной жизни“.
Вместе с психологом-сексологом Антоном Орловым отвечаем на самые распространенные вопросы о куннилингусе:
Как начать разговор с партнером об оральном сексе?
Выберите удобное время и место для разговора. Начните с положительного комментария о своих чувствах к партнеру и желании улучшить вашу сексуальную жизнь. Поделитесь своими фантазиями и интересами, а также спросите о чувствах и желаниях. Будьте открытыми к обсуждению и компромиссам.
Сколько времени нужно девушке, чтобы оргазмировать?
Время достижения оргазма индивидуально для каждой женщины и может зависеть от множества факторов, включая физическое и эмоциональное состояние, степень возбуждения, опыт и т. д. Некоторым женщинам требуется несколько минут, другим — значительно дольше. Важно слушать своего партнера и узнавать, что приносит ей удовольствие.
Можно ли делать куни во время месячных?
Что касается куннилингуса во время месячных — это индивидуальное решение каждой пары. Однако в большинстве случаев куннилингус во время месячных может быть безопасным и приятным для обоих партнеров, если им обоим комфортно. Важно учитывать предпочтения каждого участника и, возможно, обсудить это заранее, чтобы избежать недопонимания или дискомфорта во время акта. Также стоит учитывать гигиенические аспекты и применять защитные средства по желанию партнеров. Можно использовать, например, специальные тампоны для секса или менструальные чаши.
Многие женщины сообщают о повышенной чувствительности клитора и увеличенном сексуальном возбуждении во время месячных, что может сделать опыт куннилингуса особенно приятным. Однако для некоторых женщин это может быть неудобно из-за физических ощущений или эмоционального состояния. Поэтому важно уважать желания и границы партнерши.