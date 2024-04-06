Василиса Володина назвала даты рождения тех, кому улыбнется удача в апреле 2024

Совсем скоро в нашу жизнь в очередной раз ворвется ретроградный Меркурий. Разочарования, неудачи, забытые вещи и общая рассеянность — обычные спутники этого астрологического явления, которое усложняет будни многим, пишет Woman.

В 2024 году нас ждет сразу несколько периодов ретроградности воинствующей планеты. Первый мы уже пережили — именно с него начался новый год. В очередной раз Меркурий начал свое движение в противоположную сторону 1 апреля.

Теперь же Василиса Володина выложила в своем Телеграм-канале более приятную часть гороскопа — даты рождения тех, кому повезет в этот нелегкий период.

„Ретроградный Меркурий (2-24 апреля 2024) дает возможность продвинуться за счет старых идей, знакомств, опыта, предложений тем, кто родился в эти даты. Если в жизни что-то буксует или не получается, вернитесь на шаг назад — вспоминайте, кто и что уже помогало Вам. И попробуйте повторить этот старый успех снова. Это похоже на экзамен, который поставлен ’’автоматом’’ за прошлые заслуги“, — объяснила Василиса Володина.

Так что если ваша дата рождения оказалась в списке — совершите путешествие по волнам памяти и попробуйте вспомнить кейсы, которые уже принесли вам удачу в прошлом — именно в них вы найдете свой оберег от неудач в период ретроградного Меркурия.