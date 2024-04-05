Maxima предлагает более 2000 косметических товаров со скидкой до 50 %

Темный сезон закончился, и мы очень надеемся, что теплая погода придет и останется в Эстонии, чтобы радовать нас. Поскольку кожа и волосы чаще всего нуждаются в уходе в межсезонье, именно им кампания «Идея красоты» уделяет больше внимания.

Полюбившийся клиентам ассортимент

Среди постоянного ассортимента средств по уходу за волосами Maxima – любимый покупателями бренд Rich, предлагающий широкий выбор шампуней, бальзамов, а также признанных масел для волос. На данный момент приобрести продукцию по уходу за волосами Rich можно со скидкой 35 %, поэтому если вы хотите попробовать, или это ваша любимая марка, самое время прийти в Maxima. Кроме того, конечно же, по отличным ценам представлены популярные средства по уходу за волосами брендов Syoss, Garnier, Pantene, Schwarzkopf и другие.

В области ухода за лицом среди любимых клиентами Maxima брендов – Neutrogena и Kräuterhof, предлагающие аптечную косметику очень высокого качества. Продукция Neutrogena доступна только в магазинах XXX (в Таллинне в Хааберсти и Линнамяэ, а также в Пярну), а кремы для лица, сыворотки и ампулы Kräuterhof также доступны в магазинах XX. В рамках кампании вы можете приобрести продукцию обоих брендов со скидкой 35 %. Разумеется, в рамках кампании также представлены средства по уходу за лицом от таких известных брендов, как Nivea, L´Oreal, Garnier и других, которые предлагают широкий ассортимент продукции для всех возрастов и типов кожи.

Здесь вы также найдете краски для волос, гели для душа, кремы и скрабы для тела, мицеллярную воду, маски, декоративную косметику, средства интимной гигиены, бритвы и средства по уходу за полостью рта по суперценам. Ознакомьтесь с каталогом красоты ЗДЕСЬ .

Откройте для себя новые продукты кампании

«Идея красоты» преподносит новые и красивые сюрпризы в различных категориях продуктов, которые стоит протестировать. Мы представляем интересные продукты, которые стоит попробовать: