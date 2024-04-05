Maxima предлагает более 2000 косметических товаров со скидкой до 50 %
Вновь стартовала кампания красоты, полюбившаяся клиентам Maxima. До 24 апреля в крупных магазинах можно найти более 2000 косметических товаров по суперценам. На первый взгляд может показаться, что Maxima – не самое подходящее место для покупки косметических средств, но вы будете удивлены, поскольку кампания предлагает разнообразный ассортимент брендов, отвечающих самым разным предпочтениям.
Темный сезон закончился, и мы очень надеемся, что теплая погода придет и останется в Эстонии, чтобы радовать нас. Поскольку кожа и волосы чаще всего нуждаются в уходе в межсезонье, именно им кампания «Идея красоты» уделяет больше внимания.
Полюбившийся клиентам ассортимент
Среди постоянного ассортимента средств по уходу за волосами Maxima – любимый покупателями бренд Rich, предлагающий широкий выбор шампуней, бальзамов, а также признанных масел для волос. На данный момент приобрести продукцию по уходу за волосами Rich можно со скидкой 35 %, поэтому если вы хотите попробовать, или это ваша любимая марка, самое время прийти в Maxima. Кроме того, конечно же, по отличным ценам представлены популярные средства по уходу за волосами брендов Syoss, Garnier, Pantene, Schwarzkopf и другие.
В области ухода за лицом среди любимых клиентами Maxima брендов – Neutrogena и Kräuterhof, предлагающие аптечную косметику очень высокого качества. Продукция Neutrogena доступна только в магазинах XXX (в Таллинне в Хааберсти и Линнамяэ, а также в Пярну), а кремы для лица, сыворотки и ампулы Kräuterhof также доступны в магазинах XX. В рамках кампании вы можете приобрести продукцию обоих брендов со скидкой 35 %. Разумеется, в рамках кампании также представлены средства по уходу за лицом от таких известных брендов, как Nivea, L´Oreal, Garnier и других, которые предлагают широкий ассортимент продукции для всех возрастов и типов кожи.
Здесь вы также найдете краски для волос, гели для душа, кремы и скрабы для тела, мицеллярную воду, маски, декоративную косметику, средства интимной гигиены, бритвы и средства по уходу за полостью рта по суперценам. Ознакомьтесь с каталогом красоты ЗДЕСЬ.
Откройте для себя новые продукты кампании
«Идея красоты» преподносит новые и красивые сюрпризы в различных категориях продуктов, которые стоит протестировать. Мы представляем интересные продукты, которые стоит попробовать:
Увлажняющие шампуни и бальзамы Maui с кокосовым молоком и гибискусом 10.49
Укрепляющие шампуни и бальзамы Ogx с биотином, коллагеном и марокканским аргановым маслом 10.49
Средства по уходу за вьющимися волосами Garnier Gurls Method -30%
Сыворотка для лица с эффектами Nivea Anti-Spot и Anti-Age 13.59
Действительно эффективные пластыри от акне Purederm 2.49
Скраб для пор Farmstay 5 шт. за 2.80 (обычная цена одного товара 0.69)
Женский парфюм Britney Spears Fantasy Jungle 30 мл 17.99 и Betty Barclay 20 мл 15.99
Менструальное белье Kotex 19.99
Жидкость для полоскания рта Biomed Natural Whitening с мятой и кокосом и Gum Health с мятой и пряными травами 4.49
К счастью, убеждение, что мужчины не могут найти для себя ничего полезного на полке с косметикой, давно ушло в прошлое. «Идея красоты» не забыла и про мужчин: для них также представлен широкий выбор средств по уходу за телом и лицом по отличным ценам.
Все предложения действительны с картой Aitäh. Ознакомьтесь с ассортиментом кампании и поспешите в магазин – вы достойны самой красивой версии себя!