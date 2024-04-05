Названы фразы, которые сведут любимого мужчину с ума

В разговоре с LIFE она порекомендовала чаще произносить фразу „Ты супер“. По ее словам, это окажет на мужчину „магическое воздействие“.

Признаваться в любви бойфренду или партнеру рекомендуется как можно чаще. Слова могут быть произнесены как одобрение действий, в качестве благодарности или просто так.

Кроме того, стоит добавить в свой лексикон фразу „Я даже не догадывалась, что ты так умеешь“. Синютина посоветовала употреблять ее, когда любимый выполняет какое-либо мужское дело или помогает своей второй половинке.

Также важно интересоваться делами своего партнера, научиться признавать его правоту, выражать чувство гордости за него и благодарить.

„Вне зависимости от длительности отношений, слово [спасибо] нужно говорить как можно чаще, даже в тех ситуациях, в которых вам кажется, что партнер и сам догадается, как вы ему благодарны“, — заключила психолог.