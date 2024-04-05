Полезно, но содержит яд. Чем интересно киноа и почему его едят вместо гречки
Они называются сапонинами. Если крупу тщательно не промыть или не доварить, они будут провоцировать раздражение слизистой кишечника. А в целом киноа — это отличная альтернатива овсянке и гречке, продукт полезен для худеющих и сердечников. Подробнее о пользе киноа рассказал врач-токсиколог, кандидат медицинских наук Михаил Кутушов, передает „Рамблер“.
Кому полезно киноа
Киноа входит в число чемпионов по содержанию растительного белка. На 100 г продукта приходится 14,12 г белка, что больше чем даже в гречке.
По словам Кутушова, киноа особенно полезно для следующих категорий:
спортсменов — в крупе много железа, что помогает поддерживать мышцы после тренировок;
худеющих — питательные вещества в киноа помогают контролировать аппетит и чувство сытости;
беременных женщин — в киноа есть фолиевая кислота, марганец и другие важные питательные элементы, необходимые для здоровья и развития плода;
людей с высоким холестерином — растворимые волокна в киноа помогают снизить уровень холестерина в крови и улучшают здоровье сердца.
Яд в киноа
Единственная проблема с киноа — сапонины в оболочке семян. Это химическое вещество защищает растение от грибков и насекомых, но для человека оно токсично.
Часто проблемы с пищеварением после употребления киноа списывают на пищевую непереносимость, рассказал Кутушов. Но всё гораздо проще.
„Чтобы свести вред сапонинов к нулю, киноа достаточно тщательно промыть и отварить“, — посоветовал токсиколог.