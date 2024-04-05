Полезно, но содержит яд. Чем интересно киноа и почему его едят вместо гречки

Они называются сапонинами. Если крупу тщательно не промыть или не доварить, они будут провоцировать раздражение слизистой кишечника. А в целом киноа — это отличная альтернатива овсянке и гречке, продукт полезен для худеющих и сердечников. Подробнее о пользе киноа рассказал врач-токсиколог, кандидат медицинских наук Михаил Кутушов, передает „Рамблер“.