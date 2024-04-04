ФОТО | Торговому центру Ülemiste исполнилось 20 лет! Со дня открытия его посетили 120 млн человек

Интересный факт: если просто прогуляться по первому и второму этажу Ülemiste, вы сделаете в среднем чуть более 4000 шагов, а это примерно 3,2 километра!

Руководитель Ülemiste Гуйдо Пярнитс отметил, что в центре насчитывается свыше 200 кафе и ресторанов, поставщиков услуг и развлекательных предприятий. В разные смены в центре Ülemiste работает около 2000 человек, что на 200 человек меньше, чем жителей в Отепяэ.

„Если в первые годы существования центра возникал вопрос, поместятся ли на эстонском рынке все запланированные торговые центры, то сегодня уже никто не сомневается в том, что Ülemiste стал важной точкой притяжения на границе города как для жителей Таллинна, так и для приезжих“, – сказал Пярнитс.

В честь дня рождения центра утром четверга его двери открылись уже в восемь, а на праздничном шопинг-утре можно было получить модные советы от Жени Фокина.

Также начался благотворительный велосипедный заезд Sportland „Из Таллинна в Париж“, в котором за день планировалось преодолеть дистанцию длиной 2000 километров. Участие в заезде, в частности, приняли работники Sportland, руководитель центра Ülemiste Гуйдо Пярнитс собственной персоной, Урсель Вельве из Ülemiste City, спортсмены из клуба триатлона Tr1hards, а также любитель активного образа жизни, Хороший Пример IRONMAN Estonia, почетный член клуба TriSmile и член Team Kaitsevägi Райво Э. Тамм. Преодоленные километры будут переведены в евро и пожертвованы программе „Школа, зовущая двигаться“ на приобретение спортивного инвентаря, необходимого для пропаганды активного образа жизни среди детей и молодежи.