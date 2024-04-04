ФОТО | Торговому центру Ülemiste исполнилось 20 лет! Со дня открытия его посетили 120 млн человек
Центр Ülemiste впервые распахнул двери 1 апреля 2004 года, и в этом году отмечает свое 20-летие. В честь круглой даты сегодня центр открылся уже в 8 утра, чтобы устроить веселый утренний праздник. За два десятилетия один из наиболее популярных торговых центров в Эстонии превратился в торгово-развлекательный центр площадью около 130 000 квадратных метров.
Интересный факт: если просто прогуляться по первому и второму этажу Ülemiste, вы сделаете в среднем чуть более 4000 шагов, а это примерно 3,2 километра!
Руководитель Ülemiste Гуйдо Пярнитс отметил, что в центре насчитывается свыше 200 кафе и ресторанов, поставщиков услуг и развлекательных предприятий. В разные смены в центре Ülemiste работает около 2000 человек, что на 200 человек меньше, чем жителей в Отепяэ.
„Если в первые годы существования центра возникал вопрос, поместятся ли на эстонском рынке все запланированные торговые центры, то сегодня уже никто не сомневается в том, что Ülemiste стал важной точкой притяжения на границе города как для жителей Таллинна, так и для приезжих“, – сказал Пярнитс.
В честь дня рождения центра утром четверга его двери открылись уже в восемь, а на праздничном шопинг-утре можно было получить модные советы от Жени Фокина.
Также начался благотворительный велосипедный заезд Sportland „Из Таллинна в Париж“, в котором за день планировалось преодолеть дистанцию длиной 2000 километров. Участие в заезде, в частности, приняли работники Sportland, руководитель центра Ülemiste Гуйдо Пярнитс собственной персоной, Урсель Вельве из Ülemiste City, спортсмены из клуба триатлона Tr1hards, а также любитель активного образа жизни, Хороший Пример IRONMAN Estonia, почетный член клуба TriSmile и член Team Kaitsevägi Райво Э. Тамм. Преодоленные километры будут переведены в евро и пожертвованы программе „Школа, зовущая двигаться“ на приобретение спортивного инвентаря, необходимого для пропаганды активного образа жизни среди детей и молодежи.
За свою историю центр Ülemiste дважды расширялся, а в 2016 году он был признан лучшим в Европе достроенным торговым центром. Если на заре существования центра Ülemiste в нем было 37 000 квадратных метров сдаваемых в аренду торговых площадей, а общая его крытая площадь составляла 50 000 квадратных метров, то после перестройки центра в 2019 году его площадь увеличилась более чем вдвое. Сейчас в аренду сдается 72 000 квадратных метров площадей, а крытая площадь в целом (к ней относятся также парковочный дом и подземный паркинг) составляет около 130 000 квадратных метров.