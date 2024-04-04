Киви, яйца и другие продукты, в которых почти нет калорий

Гребешки

Моллюски невероятно полезны для нашего организма. Правда, увлекаться в большом количестве ими не стоит.

„В 5 гребешках (порция) содержится примерно 90 калорий. В них довольно много белка, которого часто не хватает жителям большого города, так что смело добавляйте их в меню как минимум раз в месяц“, — комментирует специалист.

Креветки

Другие вкусные морские жители — креветки.

Вера: „Здесь можно не скромничать и добавлять их в меню раз в неделю. Они практически не содержат жира и легко усваиваются. На вашей фигуре они скажутся только положительным образом“.

Клубника

Наш эксперт рекомендует употреблять ягоду как отдельно, так и добавлять во фруктовые салаты, которые могут стать прекрасной заменой мюсли.

Вера: „На 100 г клубники приходится 35 калорий. Ешьте смело даже в рамках диеты, только не добавляйте всеми любимые сливки“.

Киви

В двух киви примерно 60 ккал.

Диетолог: „Я рекомендую блюда с фруктом всем, кто страдает от дефицита витамина С — его там больше, чем в цитрусах. Но будьте аккуратны, если у вас проблемы с ЖКТ, киви довольно агрессивен к раздраженному желудку“.

Вареные яйца

Какой же завтрак без ударной дозы белка!

Вера: „Я советую своим пациентам отказаться от яичницы во всех видах. Яйца лучше есть только в вареном виде. Тем более в одном яйце не больше 70 ккал“.