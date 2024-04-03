Натуральный, свободный и скрытый. Сахар под прикрытием: как опознать его в составе продуктов
Вы уверены, что потребляете мало сахара, потому что не добавляете его в чай и кофе, не едите пирожные и конфеты, пьете только диетическую колу и вообще избегаете сладкого. Проблема в том, что продукты, которые кажутся вам совсем не сладкими, могут скрывать в себе не меньше, а иногда и больше сахара. Колбаса, ветчина, сливочное масло, соленая рыба, творог и даже самый что ни на есть черный хлеб — это часто главный источник избыточного сахара в нашем рационе. Как распознать скрытую угрозу? Рассказывает Delfi Life.
Наука однозначно подтверждает, что, сокращая потребление сахара, вы получаете массу плюсов. Улучшаете состояние сосудов и сердца, нормализуете вес и метаболизм, снижаете риск развития рака, особенно в кишечнике. И, что тоже немаловажно, замедляете старение кожи. Избыточный сахар, перемещаясь в кровеносной системе, непрерывно вступает в реакцию соединения с белками внутри организма. А коллаген и эластин, которые придают эластичность и упругость коже, — это как раз белки. Прикрепляясь к их молекулам, сахар делает волокна коллагена и эластина жесткими и менее подвижными. Из-за этого кожа начинает проседать — появляются морщины и дряблость. Кстати, по этой же причине стенки сосудов из-за избытка сахара становятся со временем хрупкими, и в них образуются трещины, которые заполняются холестериновыми бляшками.