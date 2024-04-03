Натуральный, свободный и скрытый. Сахар под прикрытием: как опознать его в составе продуктов

Вы уверены, что потребляете мало сахара, потому что не добавляете его в чай и кофе, не едите пирожные и конфеты, пьете только диетическую колу и вообще избегаете сладкого. Проблема в том, что продукты, которые кажутся вам совсем не сладкими, могут скрывать в себе не меньше, а иногда и больше сахара. Колбаса, ветчина, сливочное масло, соленая рыба, творог и даже самый что ни на есть черный хлеб — это часто главный источник избыточного сахара в нашем рационе. Как распознать скрытую угрозу? Рассказывает Delfi Life.