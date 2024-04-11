Шелковая наволочка: правда ли это чудо-средство для красивых волос и борьбы со старением?

Наволочка из натурального шелка, не говоря уже обо всем постельном белье в целом, — дорогое удовольствие, и для многих оно кажется приятным дополнением, но не является необходимостью. Правда, узнав о преимуществах шелка, вы можете изменить свое мнение. Почему? Потому что главное преимущество шелковой наволочки для красоты — это уменьшение количества морщин и здоровые несекущиеся волосы.