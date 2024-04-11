Красота и здоровье
11.04.2024, 08:30

Шелковая наволочка: правда ли это чудо-средство для красивых волос и борьбы со старением?

 
Delfi Life
ФОТО: New Africa | Shutterstock

Последнее время шелк стал очень обсуждаемой тканью. Почти каждый модный и бьюти-блогер и даже дерматологи говорят об огромной пользе шелка, включая улучшение состояния кожи и волос. Действительно ли преимущества настолько бесценны, что нам стоит раскошелиться и немедленно сменить постельное белье? Разбирался Delfi Life.

Наволочка из натурального шелка, не говоря уже обо всем постельном белье в целом, — дорогое удовольствие, и для многих оно кажется приятным дополнением, но не является необходимостью. Правда, узнав о преимуществах шелка, вы можете изменить свое мнение. Почему? Потому что главное преимущество шелковой наволочки для красоты — это уменьшение количества морщин и здоровые несекущиеся волосы.

Чтобы проверить, так ли это, издание Good Housekeeping провело эксперимент в Лаборатории текстиля, где участникам выдали шелковое постельное белье. В результате оказалось, что виновником плохого состояния волос по утрам была дешевая хлопковая наволочка.

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