11.04.2024, 08:30
Шелковая наволочка: правда ли это чудо-средство для красивых волос и борьбы со старением?
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Последнее время шелк стал очень обсуждаемой тканью. Почти каждый модный и бьюти-блогер и даже дерматологи говорят об огромной пользе шелка, включая улучшение состояния кожи и волос. Действительно ли преимущества настолько бесценны, что нам стоит раскошелиться и немедленно сменить постельное белье? Разбирался Delfi Life.
Наволочка из натурального шелка, не говоря уже обо всем постельном белье в целом, — дорогое удовольствие, и для многих оно кажется приятным дополнением, но не является необходимостью. Правда, узнав о преимуществах шелка, вы можете изменить свое мнение. Почему? Потому что главное преимущество шелковой наволочки для красоты — это уменьшение количества морщин и здоровые несекущиеся волосы.