Ретроградный Меркурий с 1 по 25 апреля: к чему готовиться и как себя вести знакам зодиака(1)
В 2024 году выпадает сразу три периода обратного движения Меркурия. Эти даты станут испытанием на прочность для многих людей. Что нужно делать знакам зодиака в Ретроградный Меркурий, чтобы избежать неприятностей? Рассказывает Woman.
Второй месяц весны начнется под знаком ретроградного Меркурия: ровно 1 апреля планета, отвечающая за нашу способность коммуницировать, начнет обратное движение. Не сложно предположить, как это отзовется на каждом из нас. Астрологи предупреждают: стоит готовиться к непониманию, проблемам с документами и общей забывчивости. Ретроградный Меркурий так или иначе коснется всех знаков зодиака.
А ведь Ретроградный Меркурий не такая уж редкость, в 2024 году выпадает сразу три ретроцикла. Первый откроется 1 апреля, а завершится 25 числа того же месяца. Закрытие придется на Овна, так что этот знак сильнее всего ощутит на себе влияние ретроградного Меркурия.
„Второй цикл ретрограда в этом году выпадет на периоды с 5 по 28 августа, а третий цикл придется с 26 ноября по 6 декабря. В чем смысл этого периода? Это попятное движение планеты, отвечающей за наши контакты, наши коммуникации, нашу способность взаимодействовать со внешним миром“, — говорит астролог Лилия Любимова.
Ретроградный Меркурий повлияет на все краткосрочные деловые поездки, усложнит ведение переговоров, запутает корреспонденцию и поселит в документах досадные ошибки:
„В этот период мы менее общительны, более заторможены, забывчивы. Даже тот, кто никогда не опаздывает, вдруг не успевает, тот, кто проверяет все документы перед отправкой в аэропорт, на стойке регистрации выясняет, что забыл паспорт. Но демонизировать не стоит. Есть люди, для которых Ретроградный Меркурий является настоящим периодом инсайтов. Они находятся в драйве, дела спорятся, создается фундамент на будущее“.
Счастливчиков, которым везет и в эти ретроградные даты, примерно 20% от общего населения планеты, чаще всего они родились в Ретроградный Меркурий, отсюда и такая удача. Именно эти люди сейчас будут в дамках: они начнут придумывать креативные штуки, запускать успешные стартапы. Остальные 80% „подтормаживают“, но это время можно использовать с пользой — данный период идеально подходит, чтобы доделать заброшенные дела: дописать книгу, диссертацию, вернуться к обучению, разобрать фотографии в архивах. Такие недоделки забирают у нас много энергии, а ретроградные периоды благоволят возвращению к старому.
Как ретроградный Меркурий повлияет на знаки зодиака
Сильнее всего он окажет влияние на Овнов. Представителям этого знака нужно быть максимально внимательными, перепроверять все дважды. Особенно следить за документами, чтобы вместо важных отчетов не отправить начальнику личную переписку.
Наряду с Овнами весенний ретроград сильно затронет такие знаки, как Раки, Весы и Козероги. Для всех представителей — готовность номер один и повышенная внимательность. Ретроградный Меркурий — это всегда про внимательность и сосредоточенность на одном деле.
Особенно хочется сказать про Весы — для вас, дипломатов от природы, наступает непростое время. Желание доказать свою правоту, настоять на своем будет так сильно, что может приводить к скандалам. Одергивайте себя всякий раз, когда захотите сказать: „А вот я же говорил!“
Близнецы, Львы, Стрельцы и Водолеи — эти знаки подвержены наименьшему влиянию Ретроградного Меркурия, а некоторые представители и вовсе вынесут для себя приятные моменты. Появится неожиданная возможность восстановить контакты из прошлого, которые были разрушены или утеряны. Найти друга детства, первую любовь, коллегу с прошлой работы — все это принесет свои плоды.
Для данных знаков наступает очень продуктивный период, возможность все восстановить, доделать, возобновить, наконец-то урегулировать договоренности, достигнуть консенсуса в деловой сфере.
Телец, Девы, Скорпион и Рыбы — для вас наступает совершенно нейтральный период. Чуть больше других будут реагировать Девы и Близнецы — для них главная проблема Ретроградного Меркурия в сложностях взаимопонимания. Ищите компромисс!
Девы, которые любят, чтобы все было по графику, по порядку, будут срывать сроки, путать дела. Но, учитывая педантичность знака, ошибиться или что-то напутать у них возможностей меньше, чем у других знаков. Ретроградный Меркурий — для них время замедлиться и не спешить. Вы все успеете, не волнуйтесь.