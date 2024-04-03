Ретроградный Меркурий с 1 по 25 апреля: к чему готовиться и как себя вести знакам зодиака

Второй месяц весны начнется под знаком ретроградного Меркурия: ровно 1 апреля планета, отвечающая за нашу способность коммуницировать, начнет обратное движение. Не сложно предположить, как это отзовется на каждом из нас. Астрологи предупреждают: стоит готовиться к непониманию, проблемам с документами и общей забывчивости. Ретроградный Меркурий так или иначе коснется всех знаков зодиака.

А ведь Ретроградный Меркурий не такая уж редкость, в 2024 году выпадает сразу три ретроцикла. Первый откроется 1 апреля, а завершится 25 числа того же месяца. Закрытие придется на Овна, так что этот знак сильнее всего ощутит на себе влияние ретроградного Меркурия.

„Второй цикл ретрограда в этом году выпадет на периоды с 5 по 28 августа, а третий цикл придется с 26 ноября по 6 декабря. В чем смысл этого периода? Это попятное движение планеты, отвечающей за наши контакты, наши коммуникации, нашу способность взаимодействовать со внешним миром“, — говорит астролог Лилия Любимова.

Ретроградный Меркурий повлияет на все краткосрочные деловые поездки, усложнит ведение переговоров, запутает корреспонденцию и поселит в документах досадные ошибки:

„В этот период мы менее общительны, более заторможены, забывчивы. Даже тот, кто никогда не опаздывает, вдруг не успевает, тот, кто проверяет все документы перед отправкой в аэропорт, на стойке регистрации выясняет, что забыл паспорт. Но демонизировать не стоит. Есть люди, для которых Ретроградный Меркурий является настоящим периодом инсайтов. Они находятся в драйве, дела спорятся, создается фундамент на будущее“.