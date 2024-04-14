Таблетка вместо тренировки почти стала реальностью. Но это не для ленивых

Цель ученых — создать лекарство, повторяющее эффект от физических упражнений. Оно облегчило бы жизнь не только тем, у кого не хватает времени или есть другие объективные причины, не позволяющие регулярно посещать спортзал, но прежде всего пожилым людям, а также людям с заболеваниями и ограниченными возможностями.

В Норвегии проводится эксперимент, который может изменить то, как мы будем справляться со старением в ближайшие годы. Там работают над созданием "тренировочной плазмы" или "ExPlas" ("excersized plasma"). Клиническое испытание включает в себя забор плазмы крови у молодых и здоровых людей, регулярно занимающихся спортом, и введение ее людям в возрасте от 50 до 75 лет, у которых диагностирована ранняя стадия болезни Альцгеймера. Эксперимент впервые проводится на людях.

Результаты исследования обещают представить в 2025 году, и есть надежда, что будет открыт новый способ восстановления ума и тела пожилых людей.