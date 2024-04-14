Таблетка вместо тренировки почти стала реальностью. Но это не для ленивых(1)
Представьте, что вместо изнурительной тренировки вы принимаете таблетку и оказываетесь в отличной форме! Больше не нужно искать и покупать (довольно дорогое) оборудование, не нужно посещать спортзал, не нужно планировать… нужна всего одна таблетка! Ученые давно ищут такой „чудо-препарат“, но их „целевая аудитория“ — не молодые, не занятые и не ленивые, пишет Delfi Life.
Цель ученых — создать лекарство, повторяющее эффект от физических упражнений. Оно облегчило бы жизнь не только тем, у кого не хватает времени или есть другие объективные причины, не позволяющие регулярно посещать спортзал, но прежде всего пожилым людям, а также людям с заболеваниями и ограниченными возможностями.
В Норвегии проводится эксперимент, который может изменить то, как мы будем справляться со старением в ближайшие годы. Там работают над созданием "тренировочной плазмы" или "ExPlas" ("excersized plasma"). Клиническое испытание включает в себя забор плазмы крови у молодых и здоровых людей, регулярно занимающихся спортом, и введение ее людям в возрасте от 50 до 75 лет, у которых диагностирована ранняя стадия болезни Альцгеймера. Эксперимент впервые проводится на людях.