Ученые определили, в каком возрасте случается лучший секс
Эксперты Чикагского университета опросили мужчин и женщин от 18 до 85 лет и пришли к интересным выводам, пишет „Леди“.
Согласно опубликованному ими исследованию в British Medical Journal, качество секса зависит от возраста: у большинства мужчин лучший секс случился в 32 года, а у женщин намного позднее — после 40 лет.
При этом ученые отметили, что на качество интимной жизни прежде всего влияет здоровье: у людей с хорошим самочувствием сексуальная жизнь активнее, чем у тех, кто имеет проблемы в этой сфере.
Также на интим влияют такие факторы, как наличие и отсутствие детей, обязательства на работе или в личной жизни, даже настроение. Понятно, что люди, у которых нет проблем, испытывают от секса больше удовольствия.
И еще один интересный вывод: качество секса улучшается с практикой. Особенно это касается пар, которые давно вместе. Они могут чувствовать себя друг с другом более раскрепощенно, что позволяет получать больше наслаждения от процесса.