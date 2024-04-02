Ученые определили, в каком возрасте случается лучший секс

Согласно опубликованному ими исследованию в British Medical Journal, качество секса зависит от возраста: у большинства мужчин лучший секс случился в 32 года, а у женщин намного позднее — после 40 лет.

При этом ученые отметили, что на качество интимной жизни прежде всего влияет здоровье: у людей с хорошим самочувствием сексуальная жизнь активнее, чем у тех, кто имеет проблемы в этой сфере.

Также на интим влияют такие факторы, как наличие и отсутствие детей, обязательства на работе или в личной жизни, даже настроение. Понятно, что люди, у которых нет проблем, испытывают от секса больше удовольствия.

И еще один интересный вывод: качество секса улучшается с практикой. Особенно это касается пар, которые давно вместе. Они могут чувствовать себя друг с другом более раскрепощенно, что позволяет получать больше наслаждения от процесса.