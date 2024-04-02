Секретные признаки старения, которые выдадут вас с головой

Мочки ушей рано или поздно у всех теряют упругость, но с наибольшей вероятностью это происходит, если женщина любит носить тяжелые серьги. За счет постоянного оттягивания этого участка он может сильно деформироваться. В молодости об этом мало кто задумывается, однако с годами проблема становится критичной.

С ней согласна врач-косметолог Наталия Имаева: „Признаки старения — это не только морщины. Существует ряд факторов, называемых маркерами старения. Например, с возрастом происходит опущение бровей — они постепенно переползают через надбровную дугу, и лицо приобретает насупленное выражение. Опускаются уголки глаз и губ — возникает усталое выражение лица, особенно ближе к вечеру“.

Среди этих признаков есть довольно очевидные (например, линия нижней челюсти), а есть те, о которых многие и не задумываются. Например, разглядывая себя в зеркале, мы не можем в полной мере оценить состояние ушного козелка и мочки, в то время как окружающие их видят и неосознанно делают выводы о нашем возрасте. Что на этот счет говорят эксперты?“В эстетической медицине существует понятие ’’маркер старения’’. Имеются в виду определенные особенности внешности, по которым можно безошибочно „прочитать“ ваш истинный возраст. Многим они кажутся незначительными — и напрасно!“ — считает врач-косметолог Оксана Игнатьева .

Почему лица без морщин все равно выдают возраст? Мы задались этим вопросом и решили выяснить, по каким не бросающимся в глаза признакам окружающие считывают наш возраст. Оказалось, что маркеров старения немало:

С течением времени лицо теряет объем — в частности, лоб становится плоским, даже если на нем совсем нет морщин. Какие еще неочевидные признаки старения мы можем выделить? Увядший козелок, мочка уха, фильтрум — те самые „предатели“, которые расскажут о вашем возрасте больше, чем паспорт.

„С возрастом мочки ушей деформируются, приобретают признаки дряблости и атоничности. Из-за такого нюанса внешний вид теряет свежесть. В рамках сеанса контурной пластики лица я провожу многим своим пациенткам и коррекцию мочек ушей. Инъекции препаратов гиалуроновой кислоты позволяют гармонизировать форму мочки, увлажнить кожу, вернуть тканям молодую наполненность и свежесть“, — рассказывает Оксана Игнатьева. Тем же способом корректируются и вертикальные морщины в районе козелка.

Плоский лоб

С возрастом горизонтальные морщины лба корректируют ботоксом — эта технология не нова и широко распространена. Однако регулярное использование ботулотоксина в этой области в течение нескольких лет может принести с собой неприятное последствие — атрофию подкожного жирового слоя. Таким образом лоб теряет объем, хотя и остается при этом абсолютно гладким. В результате рисунок света и тени на лице меняется, и оно кажется возрастным.

Устранить этот недостаток возможно с помощью инъекций филлеров на основе гиалуроновой кислоты, однако делать это нужно крайне аккуратно, особенно если ваше лицо склонно к отечности. Участки и необходимый объем коррекции может определить только квалифицированный врач.

Фильтрум губ

Область между основанием носа и „луком купидона“ называется фильтрумом, а две полоски, соединяющие нос и верхнюю губу, — колоннами фильтрума. Это важный участок в архитектуре лица, и в молодости он выраженный и рельефный, а с годами становится всё менее и менее заметным. К старости же фильтрум у большинства людей и вовсе сглаживается.

Многие вообще не задумываются о том, что колонны фильтрума являются показателем молодости, переживая только по поводу кисетных морщин вокруг рта. Однако косметологи рекомендуют также корректировать эту область. Делать это можно несколькими способами: например, путем имплантации эластичной нити в контур верхней губы либо наполнением колонн филлером на основе гиалуроновой кислоты.

Линия нижней челюсти, челюстной угол, шея и руки

Овал лица — один из основных показателей его молодости. Острый угол нижней челюсти здорово омолаживает любую женщину — благодаря ему лицо выглядит более скульптурно. „Подкожные жировые пакеты с возрастом сползают вниз по лицу, поэтому щеки теряют былую упругость и появляется носогубная складка, — рассказывает Наталия Имаева. — Также изменяется линия нижней челюсти, появляются брыли и второй подбородок. Возникает пастозность лица, склонность к отекам из-за замедленного кровообращения. Провисают края платизмы — поверхностной мыщцы шеи. Если говорить в целом — в молодости лицо напоминает треугольник, вершина которого направлена вниз, а основание вверх. Это называется треугольник молодости. С возрастом ситуация меняется — когда мы стареем, вершина направляется вверх, а щеки становятся основанием этого треугольника. Концы бровей также опускаются“.

Улучшить ситуацию возможно с помощью фейсфитнеса — благодаря простым упражнениям есть шанс сделать челюстной угол более выраженным, а также убрать второй подбородок и уменьшить выраженность брылей. О том, как это сделать, читайте в нашем интервью с Еленой Каркукли — тренером по фейсфитнесу, которое появится на сайте в ближайшее время.

Руки также являются маркером старения — они могут составить сильный контраст моложавому лицу. Причем эта зона наиболее трудно поддается коррекции — в руках практически отсутствует подкожно-жировая клетчатка, поэтому здесь со временем начинают просвечиваться вены, а из-за отсутствия объема под кожей кожа собирается складками гораздо раньше, чем на лице.