Эксперт объяснила, что на самом деле заставляет людей заводить служебные романы

„Человек из вашего офиса, на которого вы никогда не взглянули бы дважды при встрече в нормальных обстоятельствах, по какой-то причине кажется вам богом секса“, — рассуждала Ася и пришла к выводу, что длительное пребывание плечом к плечу на рабочем месте может сделать даже самых неряшливых ботаников привлекательными в ваших глазах.

Эксперт также сравнила этот эффект с действием алкоголя.

Блогер предложила сторониться интрижек в офисе и как минимум задуматься, прежде чем принять окончательное решение.

„В следующий раз, когда вы пойдете выпить с коллегой в четверг вечером пару бокалов дешевого вина, я умоляю вас, отлучитесь на 30 секунд и ответьте себе на вопрос: „Если бы я увидела его на улице, он бы мне действительно понравился?““.

К слову, одно из исследований показало, что романтических отношений больше всего в таких областях, как продажи, образование, здравоохранение.