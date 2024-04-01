Апрель будет довольно противоречивым: эстонский таролог дает советы на месяц для всех знаков зодиака

Второй главный аспект месяца - это любовь. Апрель будет просто идеальным для того, чтобы укрепить уже имеющиеся отношения, вывести их на новый уровень - заключить брак или наконец-то решиться на рождение ребенка.

Овен

аркан Суд, Верховная жрица и Мир

У овнов в апреле будет множество возможностей для того, чтобы улучшить свое финансовое положение. Усердие и труд никак не останутся без внимания вашего начальника.

Также не бойтесь высказывать свою точку зрения, предлагать неформальные решения.

В доме должно быть все спокойно и хорошо. Поэтому возможность выспаться и отдохнуть у вас будет точно.

Телец

аркан Дьявол, Колесница и Башня

В апреле стоит притормозить, не идите вперед, в прямом и переносном смысле этого слова. Если вы запланировали какую-либо поездку, то есть большая вероятность, что что-то может пойти не по плану, вплоть до того, что ее придется отложить.

Этот месяц будет достаточно конфликтным, на других вы будете действовать, как красная тряпка на быка. Поэтому проводить свободное время стоит в кругу единомышленников, а если тема разговора вдруг перестанет вам нравиться, тут же уходите домой.

Близнецы

аркан Отшельник, Суд и Мир

Близнецам апрель может показаться очень холодным месяцем. Вы как будто сами будете выстраивать стену между собой и другими людьми. Если в голову будет приходить мысль, что лучше быть одному, чем с теми, кто сейчас проживает с вами под одной крышей, то тут же успокаивайте себя. Помните, такое упадническое настроение временно, и скоро все вернется на круги своя.

Перед сном будет хорошо погулять на свежем воздухе для того, чтобы привести свои мысли в порядок.

Рак

аркан Звезда, Отшельник и Луна

Помните, что не все может быть таким идеальным, как кажется вам на первый взгляд. Мечтательность тоже может навредить, Старайтесь продумать все на пару шагов вперед, обращайте внимание на детали и слова своих оппонентов.

Подумайте, к чему коллега/знакомый задает такой вопрос? В апреле ничего не будет происходить просто так.

Лев

аркан Колесница, Дурак и Колесо фортуны