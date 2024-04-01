Апрель будет довольно противоречивым: эстонский таролог дает советы на месяц для всех знаков зодиака
Апрель будет довольно противоречивым месяцем, когда стоит тщательно продумывать каждый шаг наперед, чтобы не навредить самому себе. Попасть в двусмысленную ситуацию сейчас проще простого. Настаивать на своем бессмысленно, потеряете силы и энергию, старайтесь найти компромисс, пишет таролог Ольга Худякова.
Второй главный аспект месяца - это любовь. Апрель будет просто идеальным для того, чтобы укрепить уже имеющиеся отношения, вывести их на новый уровень - заключить брак или наконец-то решиться на рождение ребенка.
Овен
аркан Суд, Верховная жрица и Мир
У овнов в апреле будет множество возможностей для того, чтобы улучшить свое финансовое положение. Усердие и труд никак не останутся без внимания вашего начальника.
Также не бойтесь высказывать свою точку зрения, предлагать неформальные решения.
В доме должно быть все спокойно и хорошо. Поэтому возможность выспаться и отдохнуть у вас будет точно.
Телец
аркан Дьявол, Колесница и Башня
В апреле стоит притормозить, не идите вперед, в прямом и переносном смысле этого слова. Если вы запланировали какую-либо поездку, то есть большая вероятность, что что-то может пойти не по плану, вплоть до того, что ее придется отложить.
Этот месяц будет достаточно конфликтным, на других вы будете действовать, как красная тряпка на быка. Поэтому проводить свободное время стоит в кругу единомышленников, а если тема разговора вдруг перестанет вам нравиться, тут же уходите домой.
Близнецы
аркан Отшельник, Суд и Мир
Близнецам апрель может показаться очень холодным месяцем. Вы как будто сами будете выстраивать стену между собой и другими людьми. Если в голову будет приходить мысль, что лучше быть одному, чем с теми, кто сейчас проживает с вами под одной крышей, то тут же успокаивайте себя. Помните, такое упадническое настроение временно, и скоро все вернется на круги своя.
Перед сном будет хорошо погулять на свежем воздухе для того, чтобы привести свои мысли в порядок.
Рак
аркан Звезда, Отшельник и Луна
Помните, что не все может быть таким идеальным, как кажется вам на первый взгляд. Мечтательность тоже может навредить, Старайтесь продумать все на пару шагов вперед, обращайте внимание на детали и слова своих оппонентов.
Подумайте, к чему коллега/знакомый задает такой вопрос? В апреле ничего не будет происходить просто так.
Лев
аркан Колесница, Дурак и Колесо фортуны
Для львов апрель должен быть очень приятным и теплым месяцем, когда вы наконец- то почувствуете себя легким на подъем, захотите действовать, творить.
Отличный месяц для того, чтобы отправиться в путешествие со своей семьей, навестить старых друзей, родственников. Не бойтесь быть спонтанным.
Для тех, кто еще не успел найти свою вторую половинку, будут актуальна тема знакомства в интернете.
Дева
аркан Луна, Повешенный и Император
Апрель для вас месяц, когда будет необходимо уметь проявлять свое терпение и не лезть на рожон. Особенно это касается женщин, которым не терпится расставить все точки над и в отношениях с любимым. Помните, что апрель пропитан мужской энергией, и, следовательно, первым должен действовать сильный пол.
Для того, чтобы разрядиться, вам необходимо уйти в отрыв, получив приятные эмоции от прошедшей ночи, вы сможете гораздо быстрее двигаться вперед.
Весы
аркан Смерть, Императрица и Иерофант
В этом месяце хорошо решать юридические и всевозможные бумажные дела. Если вы захотите совершить большую покупку, например поменять машину или квартиру, то в апреле это получится быстро и без каких-то дополнительных проблем.
Мужчинам весам будет вести в финансовых вопросах, не бойтесь идти на риск и заключать новые контракты.
Скорпион
аркан Справедливость, Сила и Суд
В апреле, в отличие от остальных знаков зодиака, вам придется показывать свою силу другим, если вы не будете настаивать на своем, то мало чего получится добиться. Опирайтесь на факты и закон. Ни в коем случае не уступайте, не отдавайте свое.
Этому же правилу следуйте и в любовной сфере. Чем настойчивее вы будете себя вести, тем быстрее получите желаемое.
Стрелец
аркан Умеренность, Иерофант, Императрица
Апрель должен быть очень умеренным месяцем, когда события вокруг будут разворачиваться медленно, и вам наконец- то удастся уделить время своему дому и семье.
Женщинам стрельцам будет полезно провести генеральную уборку, выкинув из дома все старое и ненужное, после этого вы сможете почувствовать, как легко и хорошо вам стало. Чистота в доме - чистота в вашей голове. В апреле постарайтесь также побаловать своих детей.
Козерог
Аркан Солнце, Дурак и Суд
Сейчас вам просто необходимо отдохнуть, первым делом постарайтесь не крутить в голове одну и ту же мысль, расслабьтесь. Также ловите каждый лучик весеннего солнца, витамин D будет вам только на пользу.
Если вас приглашают на детский день рождения, идите. Такая компания точно поднимет ваше настроение.
Водолей
Аркан Солнце, Звезда и Колесница
В апреле вам не помешало бы сменить обстановку, вы засиделись на одном месте. Если из-за границы будут поступать предложения о работе, то можно соглашаться, это должно быть хорошим шансом, чтобы к лету немного подзаработать.
Также в этом месяце постарайтесь прислушиваться к мужскому мнению. Будь то это ваш муж, друг, коллега. От женщин будет исходить большая опасность, все они будут действовать в своих интересах, а некоторые намеренно захотят вам навредить.
Рыбы
Аркан Смерть, Мир и Сила
Рыбам наконец-то удастся завершить те дела, которые, казалось бы, уже давно зависли в воздухе. В апреле вы будете принимать все очень близко к сердцу, поэтому постарайтесь контролировать свои эмоции и не обижаться на пустяки.
Не бойтесь перемен, в вашем случае они уже давно необходимы и будут только к лучшему. Настало время отпустить свое прошлое, весна – лучшее для этого время.