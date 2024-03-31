Какие зоны эпилируют мужчины? Рассказывает мастер

Лазерная эпиляция области мошонки, где кожа тонкая и чувствительная, может временно сократить количество производимых сперматозоидов, что в свою очередь может негативно сказаться на способности мужчины к зачатию. Хотя через несколько недель после процедуры производство сперматозоидов восстанавливается, их здоровье и жизнеспособность остаются предметом дальнейших исследований.

В мире лазерной эпиляции много дискуссий о том, насколько эффективна и безопасна процедура в области бикини для мужчин. Этот вопрос становится предметом споров среди специалистов, поскольку имеющиеся исследования недостаточны. Существует опасение, что перегревание семявыводящих каналов может нести риски для здоровья в будущем.

Отвечая на интригующий вопрос, обращаются ли мужчины на счёт зоны бикини? Да, но крайне редко. Всё-таки чаще всего основные зоны — лицо, грудь, подмышки, спина.

Зону подмышек же выбирают, чтобы снизить запах пота и улучшить внешний вид, а вот бикини по большей степени, для любимой женщины. Говоря о спине и груди, то это процедура для удобства эстетики.

Самая болезненная зона – это борода, ведь структура этого волоса наиболее плотная и густая. Лазерную эпиляцию лица делают мужчины, которые ценят своё утреннее время – так не нужно ежедневно стоять с бритвой у зеркала. Также часто приходят клиенты, у которых большое раздражение после бритвы.

Говоря про возраст, на моей практике, 20-летние очень редко прибегают к лазерной эпиляции. Чаще приходят мужчины после 30 лет, когда щетина становится более плотной и густой, что заставляет задуматься о лазерной эпиляции. Чтобы не говорили, мужчины тоже хотят выглядеть хорошо каждый день.

Мужчины эпилируют грудь, подмышки, спину и шею. Особенно часто мужчины приходят после барбера, чтобы зафиксировать эффект надолго. Так лицо смотрится аккуратнее.

Конечно, не только женщины хотят облегчить себе жизнь, мужчины тоже делают это!

Лазерная эпиляция — это современный безопасный метод удаления волос, который строится на методе селективного фототермолиза. Он позволяет избирательно воздействовать на пигмент меланин в стержне волоса, и по нему спускаться к волосяной луковице, разрушая её.

Тем не менее лобковую зону разрешено делать, но не разрешено делать чуть ниже, где есть семявыводящие каналы. Зато шугаринг пользуется большей популярностью для зоны бикини, потому что считается более безопасным методом.

Литовцы делают это чаще

На моей практике, чаще всего мужчины приходят по просьбе своих девушек. Другая популярная причина, которая заставляет мужчин обратиться — это запах на подмышках.

Ведь когда пот задерживается на волосах, запах усиливается. Конечно, многие женщины отправляют своих мужчин на эпиляцию лица из-за колючей бороды, которая раздражает кожу лица. Лазер помогает снизить плотность волосков и сделать их более мягкими и приятными на ощупь.

Безусловно, многие мужчины, придерживаясь стереотипов, считают, что истинный мужчина должен быть волосатым. И по их мнению, лазерную эпиляцию делают только „слабаки“. Однако, очень радостно, что этот стереотип уходит из нашей жизни, и всё больше мужчин выбирают комфорт и удобство.

Если говорить о национальностях, я заметила, что всё-таки литовские мужчины, по сравнению со славянскими, намного больше ухаживают за собой не только в интимной зоне, но и в зонах груди, шеи и лица.

Чаще кричат, чем женщины

Чаще всего мужчины на процедуре говорят: „Как вы это терпите, женщины?“. Тогда приходит понимание, что мы действительно мучаемся. Некоторые женщины отправляют своих мужчин на лазерную эпиляцию, чтобы те поняли как им больно. Многие на 2-3 процедуру боятся приходить или сильно кричат.

По статистике, около 80% женщин терпят, иногда сжимаются от боли. И только 10% лежат молча, еще 10% кричат или сильно возмущаются. А вот у мужчин статистика другая, 50% из них кричат и 50% молчат, терпят. На моем опыте, мужчины чаще возмущаются и тяжелее переносят эту процедуру.

Стоит добавить, что у мужчин действительно намного плотнее волосок, а соответственно реакция будет сильнее, так как луч лазера реагирует на темный пигмент меланин, и чем толще волосок и темнее, тем больнее будет.

После лазерной эпиляции часто отмечают, что жизнь будто разделилась на „до“ и „после“.

Когда после бритья возникают неприятные ощущения и раздражения, это может испортить настроение. Однако, когда вы избавляетесь от этих проблем благодаря эпиляции, ваша кожа становится гладкой и нежной. Это не только приятно на ощупь, но и придает больше комфорта и уверенности.