Повышенный риск гипертонии: в этих 8 продуктах соли больше, чем в пакете чипсов(5)
Известно, что высокое потребление соли негативно влияет на здоровье, увеличивая риск гипертонии, сердечных заболеваний и инсульта. Дипломированный диетолог Соня Помбо перечислила повседневные продукты, в которых соли больше, чем в пакете чипсов, сообщает „Чемпионат“.
Как отмечает эксперт, людям следует с осторожностью употреблять следующие продукты:
сладкое — в двух стандартных печеньях содержится столько же соли, сколько в одном пакете чипсов;
сыр — продукт растительного происхождения самый солёный;
хлопья для завтрака;
хлеб из супермаркета — один из крупнейших источников соли;
переработанное мясо, особенно колбасы;
растительное мясо — веганские и вегетарианские альтернативы мясу содержат большое количество соли;
салатные заправки и соусы, особенно кетчуп;
готовые блюда и супы.