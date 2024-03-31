Повышенный риск гипертонии: в этих 8 продуктах соли больше, чем в пакете чипсов

Известно, что высокое потребление соли негативно влияет на здоровье, увеличивая риск гипертонии, сердечных заболеваний и инсульта. Дипломированный диетолог Соня Помбо перечислила повседневные продукты, в которых соли больше, чем в пакете чипсов, сообщает „Чемпионат“.