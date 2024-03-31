Красота и здоровье
31.03.2024, 11:20

Повышенный риск гипертонии: в этих 8 продуктах соли больше, чем в пакете чипсов

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524630182
ФОТО: Degimages | Shutterstock

Известно, что высокое потребление соли негативно влияет на здоровье, увеличивая риск гипертонии, сердечных заболеваний и инсульта. Дипломированный диетолог Соня Помбо перечислила повседневные продукты, в которых соли больше, чем в пакете чипсов, сообщает „Чемпионат“.

Как отмечает эксперт, людям следует с осторожностью употреблять следующие продукты:

  • сладкое — в двух стандартных печеньях содержится столько же соли, сколько в одном пакете чипсов;

  • сыр — продукт растительного происхождения самый солёный;

  • хлопья для завтрака;

  • хлеб из супермаркета — один из крупнейших источников соли;

  • переработанное мясо, особенно колбасы;

  • растительное мясо — веганские и вегетарианские альтернативы мясу содержат большое количество соли;

  • салатные заправки и соусы, особенно кетчуп;

  • готовые блюда и супы.

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RusDelfi
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