Сексолог раскрыла секрет яркого оргазма — при чем тут чистка зубов

„Осознанность — это когда ваш ум и тело находятся в одном и том же месте в одно и то же время“, — объяснила сексолог Лори Минц в беседе с The Post. По мнению эксперта, этого качества многим не хватает и в жизни, не говоря уже о интиме.

„Когда мы занимаемся сексом, мы думаем: „Как я выгляжу? Что я делаю? Со мной все в порядке?“ И не можем испытать оргазм, пока не сосредоточимся на своем теле. Этому стоит поучиться“, — считает эксперт. Она советует практиковать осознанность в повседневной жизни, например заняться йогой. Впрочем, есть способ еще проще. „В следующий раз, когда будете чистить зубы, сосредоточьтесь на своих ощущениях. Синхронизируйте с ними мысли, а затем применяйте навык в спальне“, — предлагает специалист.