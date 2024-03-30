Любовный гороскоп на апрель 2024: кому нужно сделать шаг навстречу, а кому — проявить заботу
В апреле большинство знаков Зодиака охватит необычайная любовная энергетика, которую принесла с собой весна. Готовьтесь к воплощению давних желаний и встречам, способным перевернуть мир с ног на голову, пишет Wday.
Любовный гороскоп от астролога и шаманки Кажетты Ахметжановой расскажет, чего ждать в апреле каждому знаку Зодиака.
Овен
В начале месяца Овнам стоит проявить больше внимания и заботы по отношению к близкому человеку. Не стесняйтесь демонстрировать нежные чувства и почаще напоминать о своей любви. Одинокие Овны в апреле испытают острую необходимость делиться с остальными позитивным настроением. Такое поведение поможет завязать перспективное знакомство.
Телец
В апреле Тельцы будут настолько счастливы в отношениях, что начнут волноваться и искать подвох. Однако опасения будут напрасны, ведь крепкие и прочные отношения являются результатом того, что вы вынесли урок из прежних ошибок и научились проявлять терпение. Одиноким Тельцам улыбнется любовная удача в середине месяца и поставит в тупик быстрым развитием событий.
Близнецы
Для Близнецов — как для одиноких, так и для семейных — апрель окажется знаковым. Те, кто занят в отношениях, может добраться до конечного пункта и получить предложение отправиться в ЗАГС. Семейным Близнецам тоже не стоит расслабляться, потому что вторая половинка готовит неожиданное предложение, которое способно изменить привычный уклад.
Рак
Раки висят на волоске, а все из-за неправильного взгляда на имеющиеся отношения. Проявите серьезность и ответственность в апреле, если не хотите, чтобы ваша любовь развалилась, как карточный домик. Ракам поступит интересное деловое предложение, которое может привести к служебному роману.
Лев
Если вы искали подходящее время для того, чтобы обзавестись отношениями, стартуйте в апреле. Тем более, что у вас уже появилась симпатия, которая может стать началом большого романа. Одиноким Львам тоже нужно сделать шаг навстречу и помочь судьбе свести себя с хорошим человеком. Не сидите дома, позвольте друзьям организовать вам свидание — одно из них выстрелит в цель.
Дева
Девы в апреле устанут от эмоциональных качелей, устраиваемых партнером, и захотят выйти из отношений, однако горячиться точно не стоит (читайте также: Эмоциональные качели в отношениях: что это такое и как с них соскочить). Вместо того, чтобы тихо злиться, выскажите все в тактичной форме и попробуйте найти решение, которое устроит обе стороны. Девам, которые пока только в поисках любви, можно рассчитывать если не на головокружительный роман, то на интересное знакомство.
Весы
Если хотите чем-то удивить любимого человека, задумайтесь о смене привычного поведения. Закрепите успех изменениями в имидже, и победа в ваших руках. Остальным представителям данного знака придется немного подождать и запастись терпением в ожидании личного счастья. Чтобы не скучать, займитесь личностным ростом.
Скорпион
Скорпионам пора забыть о собственном эгоизме и вспомнить о существовании другого мнения. Если в апреле вы поймете эту житейскую истину, то сможете спасти отношения и сгладить все острые углы. Одиноким Скорпионам пора отпустить ситуацию и признать, что в прошлое вредно заглядывать.
Стрелец
Апрель заставит Стрельцов погрузиться в ностальгию. В начале месяца вы встретите бывшую любовь и всерьез задумаетесь о том, можно ли повернуть время вспять и исправить былые ошибки. Звезды советуют Стрельцам не принимать никаких скоропалительных решений и дать себе пару дней, чтобы улеглись эмоции. Стрельцам, которым сейчас предстоит сделать личный выбор, рекомендуется взвесить все „за“ и „против“.
Козерог
В апреле Козерогам нужно дать время партнеру на обдумывание некоторых сложных вопросов. Не давите на близкого человека и будьте готовы принять любое его решение. Козерогам, находящимся в поиске, стоит ожидать случайного знакомства в неудачном месте, но с большими перспективами. Просто будьте собой, не пытаясь играть чужие роли.
Водолей
Благоприятный месяц для серьезных перемен на личном горизонте. Водолеям, которые застряли в токсичных отношениях, рекомендуется в апреле разорвать порочный круг и взять время на залечивание душевных ран. Звезды обещают вам появление нового человека в жизни, способного стать опорой и крепким тылом. У одиноких знаков пока все без изменений, поэтому им стоит наслаждаться свободным временем.
Рыбы
Рыбам в апреле рекомендуется продвигаться в новых отношениях мелкими шажками, учитывая прежние ошибки. Если вздумаете ускорить ход событий, рискуете все испортить. Семейным Рыбам нужно пересмотреть свои приоритеты и сделать выбор в пользу семьи — карьера подождет.