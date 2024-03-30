Любовный гороскоп на апрель 2024: кому нужно сделать шаг навстречу, а кому — проявить заботу

Любовный гороскоп от астролога и шаманки Кажетты Ахметжановой расскажет, чего ждать в апреле каждому знаку Зодиака.

Овен

В начале месяца Овнам стоит проявить больше внимания и заботы по отношению к близкому человеку. Не стесняйтесь демонстрировать нежные чувства и почаще напоминать о своей любви. Одинокие Овны в апреле испытают острую необходимость делиться с остальными позитивным настроением. Такое поведение поможет завязать перспективное знакомство.

Телец

В апреле Тельцы будут настолько счастливы в отношениях, что начнут волноваться и искать подвох. Однако опасения будут напрасны, ведь крепкие и прочные отношения являются результатом того, что вы вынесли урок из прежних ошибок и научились проявлять терпение. Одиноким Тельцам улыбнется любовная удача в середине месяца и поставит в тупик быстрым развитием событий.

Близнецы

Для Близнецов — как для одиноких, так и для семейных — апрель окажется знаковым. Те, кто занят в отношениях, может добраться до конечного пункта и получить предложение отправиться в ЗАГС. Семейным Близнецам тоже не стоит расслабляться, потому что вторая половинка готовит неожиданное предложение, которое способно изменить привычный уклад.

Рак

Раки висят на волоске, а все из-за неправильного взгляда на имеющиеся отношения. Проявите серьезность и ответственность в апреле, если не хотите, чтобы ваша любовь развалилась, как карточный домик. Ракам поступит интересное деловое предложение, которое может привести к служебному роману.

Лев

Если вы искали подходящее время для того, чтобы обзавестись отношениями, стартуйте в апреле. Тем более, что у вас уже появилась симпатия, которая может стать началом большого романа. Одиноким Львам тоже нужно сделать шаг навстречу и помочь судьбе свести себя с хорошим человеком. Не сидите дома, позвольте друзьям организовать вам свидание — одно из них выстрелит в цель.

Дева