8 вещей, которые могут сделать обыденный секс шикарным — попробуйте их с партнером

Забота об удовольствии партнера

Вы можете сказать партнеру, что не чувствуете его отдачи в сексе. Если он ведет себя так, будто ничего особенного не ощущает, это тоже может все испортить. С другой стороны, если вы оба полны энтузиазма и хотите, чтобы вторая половина получила удовольствие, секс получится отличным (вне зависимости от опыта или техники).

Откровенно говорите о своих желаниях

Как вы думаете, сможет ли ваш партнер догадаться, что сегодня вам хочется чего-то мягкого и нежного, а завтра, допустим, вы будете готовы к экспериментам и играм? Сексологи советуют откровенно озвучивать свои желания и рассказывать избраннику, какие его действия вам нравятся, а какие — доставляют дискомфорт.

Единственное — специалисты не советуют поднимать эту тему после тяжелого трудового дня. А рекомендуют устроить вечер откровений в выходные.

Отсутствие стеснения

Секс будет неловким, если позволить ему быть неловким. Самый интимный момент, объединяющий двух людей, — это минное поле, усеянное конфузами. Однако, если вашего партнера не пугают естественные звуки или другие неловкие ситуации, то с таким человеком точно будет хороший секс.

Прелюдии

Некоторые любят наслаждаться процессом, предшествующим сексу, а не его финальной стадией. Кроме того, долгие поцелуи порождают сильное предвкушение и желание. Лучшим переходом к началу самого процесса считается медленный и постепенный переход.

Открытие чего-то нового

Это не должно происходить каждый раз, когда вы занимаетесь сексом. Но когда вы пробуете что-то новое, секс становится лучше. И не важно, как вы это сделаете: будете изучать новое совместно или, например, партнер завяжет вам глаза и продемонстрирует новоприобретенные навыки. Важно узнавать о вещах, которые возбуждают друг друга.

Партнер, который возбуждает

Это и так понятно, но все же стоит уточнить: лучше быть с человеком, который привлекает тебя не только духовно, и но и физически. Обе эти стороны человека важны во время близости.

Животная страсть