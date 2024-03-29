8 вещей, которые могут сделать обыденный секс шикарным — попробуйте их с партнером(2)
В Америке говорят: „Секс — это как пицца. Когда она хорошая, это прекрасно. Когда она плохая, это все равно хорошо“. Действительно, секс, которого хотят оба, это и правда всегда хорошо, потому что он доставляет удовольствие. Но есть некоторые вещи, которые помогут сделать его еще лучше, пишет Wday.
Забота об удовольствии партнера
Вы можете сказать партнеру, что не чувствуете его отдачи в сексе. Если он ведет себя так, будто ничего особенного не ощущает, это тоже может все испортить. С другой стороны, если вы оба полны энтузиазма и хотите, чтобы вторая половина получила удовольствие, секс получится отличным (вне зависимости от опыта или техники).
Откровенно говорите о своих желаниях
Как вы думаете, сможет ли ваш партнер догадаться, что сегодня вам хочется чего-то мягкого и нежного, а завтра, допустим, вы будете готовы к экспериментам и играм? Сексологи советуют откровенно озвучивать свои желания и рассказывать избраннику, какие его действия вам нравятся, а какие — доставляют дискомфорт.
Единственное — специалисты не советуют поднимать эту тему после тяжелого трудового дня. А рекомендуют устроить вечер откровений в выходные.
Отсутствие стеснения
Секс будет неловким, если позволить ему быть неловким. Самый интимный момент, объединяющий двух людей, — это минное поле, усеянное конфузами. Однако, если вашего партнера не пугают естественные звуки или другие неловкие ситуации, то с таким человеком точно будет хороший секс.
Прелюдии
Некоторые любят наслаждаться процессом, предшествующим сексу, а не его финальной стадией. Кроме того, долгие поцелуи порождают сильное предвкушение и желание. Лучшим переходом к началу самого процесса считается медленный и постепенный переход.
Открытие чего-то нового
Это не должно происходить каждый раз, когда вы занимаетесь сексом. Но когда вы пробуете что-то новое, секс становится лучше. И не важно, как вы это сделаете: будете изучать новое совместно или, например, партнер завяжет вам глаза и продемонстрирует новоприобретенные навыки. Важно узнавать о вещах, которые возбуждают друг друга.
Партнер, который возбуждает
Это и так понятно, но все же стоит уточнить: лучше быть с человеком, который привлекает тебя не только духовно, и но и физически. Обе эти стороны человека важны во время близости.
Животная страсть
Секс-эксперты выделяют разные типы секса — от быстрого или ленивого до ванильного, сонного и даже мандаринового Даже если вы не испробовали все экзотические виды близости, то уж точно должны завести привычку время от времени заниматься „диким сексом“. Это то, что обычно показывают в кино. Со всей своей эстетикой и красотой.
Естественное общение
Не важно, встретились ли вы только что или занимаетесь сексом уже на протяжении многих лет. Непосредственное понимание того, что хочет другой человек, играет огромную роль. Это тот фактор, который удерживает сексуальных партнеров от прекращения секса для объяснений, куда положить ногу или руку. Конечно, иногда такое даже необходимо, ведь нужно четко выражать свои желания. Но лучший секс всегда спонтанный и естественный.
Изучите новые техники секса
Рутинный секс может убить любую романтику и свести на нет все ваши начинания. Многие пары за долгие годы совместной жизни настолько пресыщаются интимной близостью друг с другом, что готовы при первой же возможности попрактиковать что-то новенькое на стороне. Чтобы этого не произошло, обговорите со своей второй половинкой, что начнете вместе изучать новые способы доставления удовольствия партнеру или освоите одну позу из „Камасутры“, которая, возможно, станет вашим коронным номером.
Кстати
По данным исследования Национального университета Огайо, мужчины думают о сексе на 188% чаще, чем женщины. За неделю наблюдений количество мыслей мужчин о том самом превысило 388 количество раз (2,3 раза в час), а количество мыслей у женщин достигло — 140 раз.
Впрочем, мысль далеко не всегда означает действие. Так, специалисты одного из брендов нижнего белья выяснили, что 52% молодоженов не занимались сексом в первую брачную ночь, хотя 89% невест готовились к этому и подбирали красивое нижнее белье.
Тем временем Национальный фонд сна в Америке выявил следующую статистику про женатые пары: 12% состоящих в браке взрослых людей утверждают, что обычно спят в одиночестве.