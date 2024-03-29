Почему нельзя переводить будильник: четыре правила качественного сна

Однако обычно после таких манипуляций становится только хуже. Женский журнал „Клео“ рассказывает, почему будильник с утра нельзя переводить.

ПОЧЕМУ НЕЛЬЗЯ ПЕРЕВОДИТЬ БУДИЛЬНИК

Дело в том, что как только вы распахнули глаза, ваш мозг просыпается. Тело еще может какое-то время находиться в расслабленном состоянии, однако сознание уже запускается. Если вы переборите первое желание еще немного поспать, то быстро начнете новый день. Напротив, в случае, когда будильник переводится на 5-7 минут, вы закрываете глаза, а мозг получает сигнал снова погрузиться в сон. Таким образом вы запускаете новый цикл, но отводите на него всего несколько минут, что недопустимо. Новый цикл должен длиться от 75 до 90 минут. Поэтому, когда вы снова просыпаетесь через пять минут, то чувствуете себя разбитыми – мозгу пришлось оперативно выходить из фазы глубокого сна, что вредно для здоровья и приводит к вялому состоянию на протяжении ближайших нескольких часов.

РЕЖИМ СНА

При этом есть простые правила, которые превратят ежедневное пробуждение в приятную процедуру. Очень важен в этом вопросе режим сна. Если вы на протяжении долгого времени будете засыпать и просыпаться в один и тот же час, организм быстро привыкнет и научится пробуждаться без помощи будильника. Важно соблюдать режим каждый день, включая выходные. Когда вы просыпаетесь сами, то чувствуете себя полностью отдохнувшим и готовым к новым свершениям – здесь очень важна привычка.

ПОСЛЕДНИЙ ПРИЕМ ПИЩИ

Также большую роль в организации времени отдыха играет режим питания. Когда вы ложитесь спать с набитым желудком, то качество сна резко падает. После обильной трапезы можно проспать 12 часов, но в итоге вы все равно не будете чувствовать себя отдохнувшим. Дело в том, что очень много энергии уйдет на переваривание пищи. Оптимальным вариантом является организация последнего за день приема пищи хотя бы за 2-3 до сна. Если есть возможность увеличить этот диапазон, будет лучше.

РИТУАЛЫ ПЕРЕД СНОМ