Впервые в рамках Рижской недели моды пройдет показ коллекции финского дизайнера
Впервые в рамках 38 Рижской недели моды новую коллекцию представит финский дизайнер Мииа Хальмесмаа (Miia Halmesmaa), дополненную актуальными сезонными коллекциями одежды и аксессуаров универмага Stockmann Riga. Одна из целей коллаборации — раскрыть сочетание дизайнерской моды и повседневного стиля, которые в объединении подчеркивают индивидуальность и уникальность каждого.
Игра с минималистичными чистыми линиями, изящными изгибами, объемными формами и разнофактурными материалами, — все это характерные элементы коллекций Мии Хальмесмаа, полностью созданные в Финляндии из высококачественных экологичных материалов. На подиуме RIGA FASHION WEEK изделия будут дополнены аксессуарами от универмага Stockmann, придавая общей концепции коллекции брутальность и местами — мужской характер. Стилист показа — основатель бренда Volga Vintage Сергей Хатанзейский, который уже зарекомендовал себя в создании фэшн-показов, в том числе при сотрудничестве с универмагом Stockmann.
„Для меня дизайн — это игра с материалами, а истинное вдохновение — видеть, как из одних и тех же тканей всегда получается что-то совершенно уникальное. В новой коллекции я развеиваю убеждение о том, что спортивный костюм — это наиболее комфортный вид одежды. На подиуме RFW гости увидят изделия из летящих тканей с наличием блесток и бантов, которые будут абсолютно носибельные и комфортные для повседневной жизни. В своём творчестве я особое внимание уделяю принципам устойчивости, поэтому коллекции создаю, в том числе, из остатков материалов“, — рассказывает дизайнер Мииа Хальмесмаа.
„Этой весной показ Stockmann дополнят скандинавские акценты в исполнении талантливого финского дизайнера. Изделия будут стилизованы в соответствии с актуальными тенденциями женской и мужской моды. Символизм коллаборации заключается в том, что история создания универмага Stockmann уходит корнями в Финляндию. Для нас это определенный перформанс, не имеющий географических границ, вдохновленный устойчивой и скандинавской модой“, — рассказывает директор универмага Stockmann Даце Гольдмане.
В период Недели моды совместно с универмагом Stockmann пройдет еще одно мероприятие — семинар и панельная дискуссия на тему «Осознанная мода в наши дни» в кинотеатре Forum Cinemas (ул. 13 января 8). В ней примут участие латвийские и международные эксперты индустрии, в числе которых: доктор философии, сооснователь «Aus Design and Upmade», старший научный сотрудник Эстонской академии художеств Рээт Аус (Reet Aus), а также Эмма Хоканссон (Emma Håkansson) из Австралии, основательница «Collective Fashion Justice» (рус. «Коллективное правосудие моды»). В числе экспертов из Латвии — основательница рисейл платформы «Andele Mandele» Лива Яунозола. Основные темы мероприятий: переход от концепции fast-fashion к slow-fashion, влияние покупок каждого из нас на будущее индустрии, а также особенности производства коллекций моды. Семинар может посетить любой желающий по предварительной регистрации: ссылка.
«Современная мода немыслима без основ осознанности и устойчивости. Именно поэтому в Stockmann мы особенно следим за тем, чтобы марки нашего ассортимента соответствовали заданным принципам, а также регулярно проводим образовательные мероприятия для наших клиентов на предмет тенденций индустрии. В рамках семинара RFW актуализируем вопросы «зеленой» повестки, а также расскажем о возможностях современных технологий и искусственного интеллекта в этом контексте», — дополняет Даце Голдмане.
Напомним, что в этом сезоне RIGA FASHION WEEK пройдет с 8 по 11 апреля.