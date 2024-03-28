Впервые в рамках Рижской недели моды пройдет показ коллекции финского дизайнера

Игра с минималистичными чистыми линиями, изящными изгибами, объемными формами и разнофактурными материалами, — все это характерные элементы коллекций Мии Хальмесмаа, полностью созданные в Финляндии из высококачественных экологичных материалов. На подиуме RIGA FASHION WEEK изделия будут дополнены аксессуарами от универмага Stockmann, придавая общей концепции коллекции брутальность и местами — мужской характер. Стилист показа — основатель бренда Volga Vintage Сергей Хатанзейский, который уже зарекомендовал себя в создании фэшн-показов, в том числе при сотрудничестве с универмагом Stockmann.

„Для меня дизайн — это игра с материалами, а истинное вдохновение — видеть, как из одних и тех же тканей всегда получается что-то совершенно уникальное. В новой коллекции я развеиваю убеждение о том, что спортивный костюм — это наиболее комфортный вид одежды. На подиуме RFW гости увидят изделия из летящих тканей с наличием блесток и бантов, которые будут абсолютно носибельные и комфортные для повседневной жизни. В своём творчестве я особое внимание уделяю принципам устойчивости, поэтому коллекции создаю, в том числе, из остатков материалов“, — рассказывает дизайнер Мииа Хальмесмаа.

„Этой весной показ Stockmann дополнят скандинавские акценты в исполнении талантливого финского дизайнера. Изделия будут стилизованы в соответствии с актуальными тенденциями женской и мужской моды. Символизм коллаборации заключается в том, что история создания универмага Stockmann уходит корнями в Финляндию. Для нас это определенный перформанс, не имеющий географических границ, вдохновленный устойчивой и скандинавской модой“, — рассказывает директор универмага Stockmann Даце Гольдмане.