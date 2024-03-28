Maxima
28.03.2024, 13:23

РЕЦЕПТ НА ПРАЗДНИК: быстрый и простой ресторанный ужин

 
ФОТО: Maxima

Страстная пятница уже не за горами, и нас ждет битье яиц, их поиск и много вкусной еды. Читайте дальше, чтобы узнать, что можно приготовить дома на праздники. Меню составлено шеф-поваром Maxima Eesti Рауно Сааром.

Согласно христианской вере, Пасха знаменует окончание Великого поста, и, если человек постился, он снова может есть мясо. Традиционными блюдами являются блюда из яиц и молока, одно из самых известных – пасха. Конечно, шеф-повар Maxima включил в меню и мясные блюда. Подробнее о том, что нужно для приготовления ужина, составленного шеф-поваром Maxima, читайте далее.

Нежная свиная вырезка с весенними овощами

Вам понадобится:

  • Свиная вырезка (свежая, приправленная или без добавок)   

  • Английская горчица 0,5 чл

  • Зернистая горчица Well done 1 чл                   

  • Паприка (красная, желтая, зеленая) Well done 1 упаковка

  • Морковь 4 шт

  • Стручковый горох 1 горсть 

  • Помидоры черри Well done 1 горсть 

  • Мука Well done 1 чл

  • Жирные сливки 200 мл           

  • Сливочное масло 100 г

  • Сахар

  • Соль

  • Перец 

  • Свежий тимьян Well done

Подробные инструкции приготовления найдете здесь.

Карамельная пасха на основании из безе

Вам понадобится:

  • Безе    

  • Клубника        

  • Малина Well done       

  • Черника Well done      

  • Физалис          

  • Жирные сливки 200 мл

  • Ванильный творог 400 г

  • Сливочное масло 100 г

  • Карамельная сгущенка 190 г

  • Ванильный сахар        

  • Смесь орехов Well done 100 г 

  • Свежая мята Well done

Подробные инструкции приготовления найдете здесь.

Простые рецепты блюд не требуют особой подготовки. В Maxima вы найдете сырье как отечественных, так и зарубежных производителей по лучшим ценам. Ознакомьтесь с еженедельными предложениями Maxima здесь.

RusDelfi
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