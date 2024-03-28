РЕЦЕПТ НА ПРАЗДНИК: быстрый и простой ресторанный ужин

Согласно христианской вере, Пасха знаменует окончание Великого поста, и, если человек постился, он снова может есть мясо. Традиционными блюдами являются блюда из яиц и молока, одно из самых известных – пасха. Конечно, шеф-повар Maxima включил в меню и мясные блюда. Подробнее о том, что нужно для приготовления ужина, составленного шеф-поваром Maxima, читайте далее.