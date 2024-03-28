РЕЦЕПТ НА ПРАЗДНИК: быстрый и простой ресторанный ужин
Страстная пятница уже не за горами, и нас ждет битье яиц, их поиск и много вкусной еды. Читайте дальше, чтобы узнать, что можно приготовить дома на праздники. Меню составлено шеф-поваром Maxima Eesti Рауно Сааром.
Согласно христианской вере, Пасха знаменует окончание Великого поста, и, если человек постился, он снова может есть мясо. Традиционными блюдами являются блюда из яиц и молока, одно из самых известных – пасха. Конечно, шеф-повар Maxima включил в меню и мясные блюда. Подробнее о том, что нужно для приготовления ужина, составленного шеф-поваром Maxima, читайте далее.
Нежная свиная вырезка с весенними овощами
Вам понадобится:
Свиная вырезка (свежая, приправленная или без добавок)
Английская горчица 0,5 чл
Зернистая горчица Well done 1 чл
Паприка (красная, желтая, зеленая) Well done 1 упаковка
Морковь 4 шт
Стручковый горох 1 горсть
Помидоры черри Well done 1 горсть
Мука Well done 1 чл
Жирные сливки 200 мл
Сливочное масло 100 г
Сахар
Соль
Перец
Свежий тимьян Well done
Подробные инструкции приготовления найдете здесь.
Карамельная пасха на основании из безе
Вам понадобится:
Безе
Клубника
Малина Well done
Черника Well done
Физалис
Жирные сливки 200 мл
Ванильный творог 400 г
Сливочное масло 100 г
Карамельная сгущенка 190 г
Ванильный сахар
Смесь орехов Well done 100 г
Свежая мята Well done
Подробные инструкции приготовления найдете здесь.
Простые рецепты блюд не требуют особой подготовки. В Maxima вы найдете сырье как отечественных, так и зарубежных производителей по лучшим ценам. Ознакомьтесь с еженедельными предложениями Maxima здесь.