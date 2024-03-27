Красота и здоровье
27.03.2024, 17:20

Продукты, способствующие быстрому засыпанию

 
1330403054
1330403054
ФОТО: YARUNIV Studio | Shutterstock

Специалисты-сомнологи из Великобритании рассказали, какие продукты следует употреблять, чтобы ускорить засыпание, пишет „Рамблер“.

Специалисты пояснили, что ускорить засыпание поможет расслабление мышц, которого можно добиться с помощью употребления продуктов, богатых калием и магнием. К такой еде они отнесли бананы, в которых также есть триптофан – аминокислота, способствующая выработке гормонов спокойствия.

Помимо этого, эксперты отметили, что магний в большом количестве присутствует в миндале. Также в нем содержатся белки, употребление которых помогает стабилизировать уровень сахара в крови во время сна.

„Попробуйте заменить полдник горсткой орехов или смешать его с молоком и медом для приятного перекуса перед сном“, – предложили сомнологи.

Оставить комментарий Читать комментарии
RusDelfi
Поделиться
Комментарии