Продукты, способствующие быстрому засыпанию

Специалисты пояснили, что ускорить засыпание поможет расслабление мышц, которого можно добиться с помощью употребления продуктов, богатых калием и магнием. К такой еде они отнесли бананы, в которых также есть триптофан – аминокислота, способствующая выработке гормонов спокойствия.

Помимо этого, эксперты отметили, что магний в большом количестве присутствует в миндале. Также в нем содержатся белки, употребление которых помогает стабилизировать уровень сахара в крови во время сна.

„Попробуйте заменить полдник горсткой орехов или смешать его с молоком и медом для приятного перекуса перед сном“, – предложили сомнологи.