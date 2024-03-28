Ходить по 10 тысяч шагов в день: польза и вред

Впрочем, существуют и исключения. Женский журнал „Клео“ разбирается в распространенном призыве ходить по 10 тысяч шагов в день – какая польза от такой активности и какой может быть вред.

ОТКУДА ПОЯВИЛСЯ ТРЕНД НА 10 ТЫСЯЧ ШАГОВ В ДЕНЬ

Стоит отметить, что „10 тысяч в день“ – успешный маркетинговый трюк, который помогает продвижению шагомеров и других спортивных гаджетов. Разумеется, это не мистическая цифра, которую обязательно нужно выдерживать. Можно ходить больше или немного меньше. Но, в любом случае, 10 тысяч шагов человек со средней подготовкой будет идти около двух часов – это достаточное время для того, чтобы тело почувствовало небольшую нагрузку, легкие хорошенько поработали, а мышцы укрепились. При этом такая прогулка на свежем воздухе вряд ли кого-то утомит. Ходьба скорее является развлечением, чем спортом.

УКРЕПЛЯЕТ СЕРДЦЕ И СОСУДЫ

Тем не менее, регулярное наматывание километража отлично сказывается на состоянии здоровья человека. В первую очередь, укрепляются сердце и сосуды. Это особенно важно для людей старше 40 лет. Ходьба может стать идеальным способом профилактики сердечных заболеваний. Основная прелесть заключается в том, что работает все тело, человек не чувствует усталость, а наоборот испытывает удовольствие от легкой прогулки на свежем воздухе.

ПОМОГАЕТ ПОХУДЕТЬ

Ходьба также помогает избавиться от лишних килограммов. Если соблюдать необходимое для похудения потребление калорий и добавить к этому регулярную ходьбу, скинуть вес удастся без изнурительных походов в зал. Ходьба – самый простой и приятный спорт, который отлично укрепляет мышцы без особых усилий. Здесь главное – регулярность.

РАЗГОНЯЕТ МЕТАБОЛИЗМ

Также ежедневные прогулки на свежем воздухе помогают разогнать метаболизм. Этот процесс очень важен для здоровья человека. Когда обмен веществ работает быстро, организму проще справляться с нагрузками, укрепляется иммунная система. Также быстрее расходуются калории, что опять же важно при комплексном подходе к борьбе с ненавистными килограммами.