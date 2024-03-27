Сколько калорий пара сжигает во время секса? Ученые нашли ответ

Уже давно существует миф о том, что при помощи секса можно сжечь больше калорий, чем за час кардиотренировки в тренажерном зале. К сожалению, есть грустная новость для тех, кто решил заменить километры на беговой дорожке парой лишних половых актов — больше калорий во время секса вы не сожжете. Более того, исследование показало, что количество калорий, сброшенных мужчинами и женщинами, не совпадает.

Как оказалось, мужчины во время секса в среднем сжигают около 101 калории, в то время как женщины сбрасывают всего 69 калорий.

Исследование осуществлялось путем мониторинга 21 гетеросексуальной пары. Среди них даже провели специальный инструктаж, чтобы избежать применения любых препаратов, усиливающих сексуальную активность. Ученые полагают, что причина несоответствия показателей проста: мужчины зачастую выполняют большинство работы, а значит, их активность во время секса выше.

А пока кто-нибудь не начал возмущаться, следует оговорить, что все индивидуальные результаты могут отличаться. Ученые выявили средние значения только для 21 пары, а не для широких слоев населения. Таким образом, хоть и любовные ласки и не в состоянии заменить регулярные тренировки, количество сожженных калорий все равно будет зависеть исключительно от вашей активности во время полового акта.