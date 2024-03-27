Что будет, если вы перестанете мыть голову шампунем: объясняет эксперт

Большинство последователей движения „без шампуня“ — подростки и молодые мужчины. Видимо, с длинными волосами переносить бьюти-аскезу в разы сложнее. Впрочем, восторженные отзывы все же есть — блогеры уверяют, что их волосы стали более волнистыми, густыми и текстурированными.

Эксперты восторга не разделяют. „Этот подход основан на теории, что, если вы просто моете волосы водой, ваша кожа головы будет приспосабливаться и производить идеальное количество кожного сала, чтобы поддерживать ваши волосы в оптимальном состоянии. Но я не могу найти никаких доказательств того, что это действительно так“, — объяснила дерматолог Анджела Тевари в беседе с Daily Mail.

„Когда пот, жир и грязь блокируют фолликулы, вы можете обнаружить, что волосы растут не так хорошо, как прежде“, — предупреждает дерматолог Анастасия Териану. Эксперт также отметила, что отказ от шампуня может привести к воспалению и шелушению кожи головы, которые, вероятно, потребуют лечения противогрибковым шампунем.

Кроме того, исследование 2021 года, опубликованное в журнале Skin Appendage Disorders journal, показало, что люди, которые меньше моют волосы, сталкиваются с повышенным риском выпадения волос.