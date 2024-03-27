5 продуктов, способных довести вас до нервного срыва — откажитесь от них немедленно

А вы знали, что существует пища, которая не только не поможет успокоиться в нервной обстановке, но еще и ухудшит состояние?

Жизнь современного человека — это сплошной стресс. Недосып, проблемы на работе и дома, тревожные новости. На фоне этих переживаний страдает не только наше здоровье, но и фигура. Многие люди из-за стресса склонны к перееданию. В попытке успокоить свои нервы можно перейти на рацион, состоящий исключительно из сладостей и жирной пищи.

Доктор медицины Келли Миддлтон рассказала изданию ETNT, какие продукты могут существенно усугубить ваше состояние из-за резкого скачка уровня кортизола в сочетании с увеличением инсулина.

Круассаны и маффины

Не хочется верить, что ароматные хрустящие круассаны и сладкие маффины могут негативно влиять на нас, но это правда.

Как отмечает доктор Миддлтон, эти лакомства богаты сахаром, жирами и рафинированными углеводами, которые только усугубляют стресс, вызванный всплеском кортизола. Кроме того, эта же еда провоцирует выброс инсулина. После такого перекуса вы не только не успокоитесь, но и захотите съесть еще больше сладкого. успокоитесь, но и захотите съесть еще больше сладкого.

Кофе

Как ни хороша бодрящая кружечка кофе по утрам, на вашу нервную систему она может повлиять не лучшим образом. Кроме того, важно знать: уровень кортизола в организме подскакивает в период между 6 и 10 часами утра, чтобы помочь проснуться. Кофеин также вызывает выброс кортизола.

Поэтому чашка кофе с утра, да и в любое другое время дня может резко повысить уровень гормонов стресса и вызвать чувство беспокойства. А еще подтолкнуть вас к тому, чтобы объесться сладким.

Алкоголь

Один из самых популярных и самых вредных способов бороться с высоким уровнем стресса — спиртные напитки. Помимо того, что алкоголь в принципе очень вреден, он еще может спровоцировать и дополнительные выбросы кортизола, — что точно не поможет вам успокоиться.

Еще алкоголь ухудшает сон, из-за чего мы становимся более нервными и набираем вес — спиртные напитки довольно калорийны.