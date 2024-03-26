Осознанный контроль уровня сахара в крови помогает предотвратить серьезные проблемы со здоровьем

Чтобы поддерживать здоровье, необходимо, по мнению фармацевта, следить за своим самочувствием, внешним видом и регулярно посещать семейного врача. „Ведь человеческое тело довольно сложное, потому что состоит из множества компонентов“, — говорит Антон Оямаа, добавляя, что уровень сахара в крови является одним из очень важных показателей, который выявляется при анализе крови. „Необходимо следить за уровнем сахара в крови и всегда держать его под контролем, так как отклонение от нормы может вызвать серьезные проблемы со здоровьем“, — объясняет Оямаа. Аптекарь подчеркивает, что если уровень сахара в крови выше нормы сохраняется длительный период, то это может вызвать сахарный диабет, который в свою очередь повреждает кровеносные сосуды и нервные волокна по всему организму. „В Эстонии оценочная распространенность диабета затрагивает 7,7% населения – то есть им страдают примерно 100 тысяч человек. А во всем мире около 500 миллионов человек страдают этим заболеванием. При этом диабет обычно развивается постепенно, а не поражает организм сразу“, — объясняет фармацевт и рекомендует здоровым людям измерять уровень сахара в крови не реже 1-2 раз в год.

Поскольку на заболевание диабетом во многом влияет наследственность, то особое внимание стоит уделять тем, у кого в семье были случаи этой болезни. „Также очень важно следить за уровнем сахара в крови, когда вы ждете ребенка, потому что проблемы с уровнем сахара могут появиться во время беременности и родов даже у тех, у кого никогда раньше не было ничего подобного“, — говорит Оямаа. По словам фармацевта, в группу риска также входят люди с нарушением обмена веществ – то есть те, кто имеет избыточный вес или у кого нарушено функционирование щитовидной железы.

Колебания уровня сахара в крови не сразу бросаются в глаза