Осознанный контроль уровня сахара в крови помогает предотвратить серьезные проблемы со здоровьем
Как уровень сахара в крови влияет на здоровье, почему важно осознанно следить за ним и каковы меры первой помощи в случае отклонения показателей от нормы – обо всем этом рассказывает фармацевт аптеки Benu Сакуского Центра здоровья Антон Оямаа.
Чтобы поддерживать здоровье, необходимо, по мнению фармацевта, следить за своим самочувствием, внешним видом и регулярно посещать семейного врача. „Ведь человеческое тело довольно сложное, потому что состоит из множества компонентов“, — говорит Антон Оямаа, добавляя, что уровень сахара в крови является одним из очень важных показателей, который выявляется при анализе крови. „Необходимо следить за уровнем сахара в крови и всегда держать его под контролем, так как отклонение от нормы может вызвать серьезные проблемы со здоровьем“, — объясняет Оямаа. Аптекарь подчеркивает, что если уровень сахара в крови выше нормы сохраняется длительный период, то это может вызвать сахарный диабет, который в свою очередь повреждает кровеносные сосуды и нервные волокна по всему организму. „В Эстонии оценочная распространенность диабета затрагивает 7,7% населения – то есть им страдают примерно 100 тысяч человек. А во всем мире около 500 миллионов человек страдают этим заболеванием. При этом диабет обычно развивается постепенно, а не поражает организм сразу“, — объясняет фармацевт и рекомендует здоровым людям измерять уровень сахара в крови не реже 1-2 раз в год.
Поскольку на заболевание диабетом во многом влияет наследственность, то особое внимание стоит уделять тем, у кого в семье были случаи этой болезни. „Также очень важно следить за уровнем сахара в крови, когда вы ждете ребенка, потому что проблемы с уровнем сахара могут появиться во время беременности и родов даже у тех, у кого никогда раньше не было ничего подобного“, — говорит Оямаа. По словам фармацевта, в группу риска также входят люди с нарушением обмена веществ – то есть те, кто имеет избыточный вес или у кого нарушено функционирование щитовидной железы.
Колебания уровня сахара в крови не сразу бросаются в глаза
Фармацевт отмечает, что колебания уровня сахара в крови не всегда проявляются сразу, а также они не заявляют о себе заметными симптомами, поэтому иногда сложно понять, что за какой-то проблемой со здоровьем скрывается именно колебание этого показателя. „Постоянно высокий или низкий уровень сахара в крови первоначально может вызвать неприятные, но терпимые симптомы – такие как повышенная жажда, рвота, тошнота, слабость, нарушение обмена веществ и изменения веса“, — приводит он примеры распространенных жалоб, которые могут указывать на проблемы с уровнем сахара. Но более крупные и долгосрочные колебания этого показателя могут привести к гораздо более серьезным проблемам со здоровьем. „Нарушения координации, повышенный или отсутствующий аппетит, медленное заживление ран, головокружение или даже обморок могут быть вызваны аномальным уровнем сахара в крови“, - перечисляет Оямаа, добавляя, что повышенный сахар может нанести непоправимый ущерб внутренним органам. „Бывали и такие случаи, когда эта проблема обнаруживалась у человека, у которого не было никаких симптомов и он не замечал никаких изменений в своем самочувствии“, - указывает он на необходимость время от времени сознательно подходить к проверке уровня сахара.
„Колебания сахара в крови зависят от поджелудочной железы и ее способности вырабатывать инсулин, который помогает организму усваивать циркулирующую в крови глюкозу, являющейся важным источником энергии для жизни клеток. Возможна и такая ситуация, что поджелудочная железа вообще не вырабатывает инсулин и уровень сахара в крови растет. Или же проблема со здоровьем может заключаться в том, что действие инсулина слишком слабое или его вырабатывается недостаточно“, — объясняет Оямаа.
Осознанный контроль уровня сахара в крови помогает предотвратить диабет
Уровень сахара в крови можно определить у семейного врача с помощью анализа взятой из вены крови. Кроме того, крупные аптечные сети в некоторых своих аптеках предлагают возможность проверить уровень сахара прямо на месте, беря кровь из пальца. „Определение этого показателя в аптеке является быстрой и доступной альтернативой. Эти результаты, разумеется, не попадают в цифровую историю болезни пациента, но при желании аптекарь может записать полученные показания и дать первоначальные рекомендации относительно дальнейших действий“, — говорит Оямаа и рекомендует людям из группы риска вести и заполнять дневник измерения уровня сахара в крови, чтобы получить лучший обзор.
Если показатели сахара не вписываются в норму, то самое первое, что можно сделать для помощи самому себе — это уделять больше внимания своему питанию. „Чтобы стабилизировать уровень сахара в крови, необходимо придерживаться сбалансированного питания и заниматься умеренной физической активностью. Если это не приносит необходимого эффекта, то необходимо обратиться к врачу, который при необходимости назначает дополнительные лекарства или, в некоторых случаях, инъекции инсулина“, — объясняет Оямаа. „Если же проблема стала уже постоянной, то необходимо регулярно измерять показатели сахара в крови с помощью глюкометра или использовать еще более современные устройства, такие как система непрерывного мониторинга уровня глюкозы“, — советует фармацевт.
„Осознанный контроль уровня сахара в крови, своевременное выявление его повышения и поддержание здорового образа жизни помогают предотвратить диабет или замедлить его развитие“, — заключает Оямаа.