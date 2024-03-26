Диетолог назвала 7 „элитных“ продуктов, которые есть в каждом недорогом супермаркете

В первую очередь эксперт предлагает обратить внимание на отдел с фруктами и ягодами: бананы, черника, красный виноград и другие находки в недорогом магазине, по мнению специалиста, ничем не отличаются от тех, что можно найти в дорогих. Добавить можно в овсянку, фруктовый салат и в греческий йогурт, советует Лорен.

Кроме того, эксперт предлагает присмотреться к куриным грудкам — Хьюберт советует съедать по 30 граммов белка на завтрак и на обед, чтобы не страдать от чувства голода к 16 часам дня. Диетолог также положила в свою корзину цельнозерновой хлеб и замороженное брокколи.

К слову, многочисленные исследования подтверждают положительное воздействие на организм этого овоща — его даже называют самым полезным. Напоследок девушка захватила с собой упаковку газировки — ее качество от места покупки также не меняется, чего нельзя сказать о цене.