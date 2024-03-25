Секреты длительной жизни: как технологии способствуют долголетию?
Средняя продолжительность жизни людей неуклонно растет, но секреты длительной жизни продолжают привлекать внимание ученых. По данным Департамента статистики Эстонии, средняя продолжительность жизни в Эстонии составляет 82,3 года для женщин и 73,6 года для мужчин. Какие факторы влияют на эти цифры и как мы сами можем повлиять на улучшение качества собственной жизни?
„Факторов долголетия много – это не только экономика и безопасность внутри вашей страны, но и наши повседневные дела и модели поведения. К последним относятся, например, здоровое питание, активное времяпрепровождение, эмоциональное состояние, а также качество жизни. Отслеживать эти факторы по каким-то показателям при быстром темпе жизни довольно сложно, поэтому люди все чаще используют свои технологические устройства – и особенно смарт-часы – для так называемого биохакинга“, — говорит эксперт по технологиям и руководитель обучения Huawei Екатерина Мишина.
„Представленные сегодня на рынке технологические устройства могут помочь улучшить качество жизни и облегчить отслеживание показателей здоровья, которые и являются секретом долголетия“, — добавляет Мишина и указывает три возможности для увеличения продолжительности жизни.
Улучшить свое питание теперь проще, чем когда-либо
Одним из главных аспектов, способствующих долгой жизни, является правильное питание. Выбор нездоровой еды, слишком частые перекусы или наоборот – слишком скудное и однообразное питание – все это действительно может нанести вред самочувствию и здоровью человека. К счастью, сегодня существуют различные решения, которые позволяют сделать более осознанный выбор и обеспечить хорошее самочувствие.
„В смарт-часах есть приложения, которые помогают отслеживать количество потребляемых калорий, показывают активные и неактивные калории и даже обнаруживают дефицит калорий. Такая ежедневная статистика помогает людям лучше оценить свои привычки и увидеть их недостатки, чтобы на основании этого сделать более правильный выбор в будущем“, — говорит эксперт по технологиям о возможностях смарт-часов.
Смарт-часы – бесценный помощник для спортивного человека
Поскольку люди проводят большую часть дня, пассивно сидя на работе или в машине, то свободное время рекомендуется заполнять движением и спортом. Исследования показывают, что, активно проводя свобоное время, гораздо легче контролировать свой вес, снизить уровень плохого холестерина в крови и улучшить свое эмоциональное здоровье.
„Занимаясь спортом, полезно отслеживать данные тренировок, чтобы оценить свой прогресс. Смарт-часы делают это чрезвычайно просто, потому что новые модели часов имеют множество различных режимов тренировок, которые очень точно записывают данные тренировок из разных видов спорта“, — говорит Мишина. „Мониторинг сердечного ритма во время тренировки также важен. Приложение часов позволяет пользователю получать уведомления, если во время тренировки частота пульса отклоняется от целевой зоны“, — добавляет эксперт по технологиям.
Как узнать, достаточно ли качественен ваш сон?
По мнению экспертов, качественный сон имеет большое значение для достижения хорошего здоровья и долголетия.
„Хороший сон важен не только для нашего физического здоровья, но и для ментального здоровья. Когда мы плохо спим, то не получаем достаточного отдыха и поэтому часто чувствуем себя не только более нервными, но и менее продуктивными“, — объясняет Мишина важность качественного сна. „К счастью, большинство производителей смарт-часов теперь интегрируют в свои устройства функции отслеживания сна. С их помощью можно определить, был ли сон глубоким, заметить различные нарушения дыхания или даже дать совет, как быстрее заснуть“, — говорит Екатерина Мишина.