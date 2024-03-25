Секреты длительной жизни: как технологии способствуют долголетию?

„Факторов долголетия много – это не только экономика и безопасность внутри вашей страны, но и наши повседневные дела и модели поведения. К последним относятся, например, здоровое питание, активное времяпрепровождение, эмоциональное состояние, а также качество жизни. Отслеживать эти факторы по каким-то показателям при быстром темпе жизни довольно сложно, поэтому люди все чаще используют свои технологические устройства – и особенно смарт-часы – для так называемого биохакинга“, — говорит эксперт по технологиям и руководитель обучения Huawei Екатерина Мишина.

„Представленные сегодня на рынке технологические устройства могут помочь улучшить качество жизни и облегчить отслеживание показателей здоровья, которые и являются секретом долголетия“, — добавляет Мишина и указывает три возможности для увеличения продолжительности жизни.

Улучшить свое питание теперь проще, чем когда-либо

Одним из главных аспектов, способствующих долгой жизни, является правильное питание. Выбор нездоровой еды, слишком частые перекусы или наоборот – слишком скудное и однообразное питание – все это действительно может нанести вред самочувствию и здоровью человека. К счастью, сегодня существуют различные решения, которые позволяют сделать более осознанный выбор и обеспечить хорошее самочувствие.

„В смарт-часах есть приложения, которые помогают отслеживать количество потребляемых калорий, показывают активные и неактивные калории и даже обнаруживают дефицит калорий. Такая ежедневная статистика помогает людям лучше оценить свои привычки и увидеть их недостатки, чтобы на основании этого сделать более правильный выбор в будущем“, — говорит эксперт по технологиям о возможностях смарт-часов.

Смарт-часы – бесценный помощник для спортивного человека