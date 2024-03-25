Врач назвала топ-3 суперовоща со специфическим вкусом

По ее словам, больше всего полезных микроэлементов содержатся в таких овощах, как брюссельская капуста, шпинат и баклажан. Она посоветовала включить эти продукты в рацион каждому, кто заботится о здоровье, несмотря на их специфический вкус.

Дебора Ли отметила, что правильно приготовленная брюссельская капуста имеет мягкий, сладковатый вкус с нотками ореха. По ее словам, многие не любят этот продукт, поскольку его легко переварить и пережарить. Тогда, отмечает она, у блюда появляется горечь и неприятный запах серы.

„Брюссельская капуста богата антиоксидантами, которые препятствуют окислительному стрессу и, следовательно, снижают риск хронических заболеваний, включая высокое кровяное давление, диабет 2-го типа, болезни сердца и деменцию“, — объяснила доктор.

Вторым суперовощем, обязательным к употреблению, врач назвала шпинат. По ее словам, этот продукт является кладезем железа, магния, калия, лютеина, антиоксидантов, а также витаминов А, С и К. Она отметила, что такой микс способствует снижению давления и защищают от возрастных изменений.

Также Дебора Ли порекомендовала обратить внимание на баклажан. По ее словам, правильное приготовление избавит продукт от горечи, за которую его не любят. Для этого достаточно замочить его в подсоленной воде.

„Баклажан содержит большое количество антоцианов, которые придают кожице темно-фиолетовый цвет. Это мощный антиоксидант с противораковым свойством. Доказано, что употребление двух-трех порций антоцианов в неделю в три раза сокращает риск сердечных заболеваний. Кроме того, антоцианы могут снизить давление и воспаление“, — отметила она.