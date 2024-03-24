Какие продукты вызывают бессонницу: мятный чай и молоко тоже в „черном“ списке

Вы перестали пить кофе после обеда и исключили алкоголь в будние дни. Вы послушно глотаете пилюли мелатонина, у вас есть маска для сна, приложение „Звуки океана“, темные шторы и вы практически гуру медитации — так почему же, черт возьми, вы не можете заснуть?

„Причиной бессонницы могут быть другие аспекты вашего рациона, которые вы не учитывали“, — уверяет диетолог и нутрициолог Стас Горин. Вот некоторые из популярных продуктов, от которых следует отказаться — по крайней мере, перед сном, рассказывает Womanhit.

Острая пища

Скажите „нет“ острым крылышкам или супу карри. Специи и перец в особенности (если только вы не привыкли их есть с глубокого младенчества), могут привести к кислотному рефлюксу — одному из злейших врагов сна.

Пицца или все, что содержит томаты

Помидоры, к сожалению, являются одним из основных провокаторов кислотного рефлюкса — так что увы, большой итальянский ужин или пицца на вынос под хороший фильм могут работать против ваших попыток заснуть позже.

По словам Стаса, есть все эти радости нужно хотя бы за три часа до перемещения в кровать, „особенно если в пицце было копченое мясо, или, например, пепперони. В целом, продукты с высоким содержанием натрия и насыщенных жиров следует есть как можно раньше вечером“, — продолжает нутрициолог.

Выпечка и мороженое

Любой сладкий десерт может нарушить ваш сон, если съесть его слишком поздно вечером. „Высокое содержание сахара может привести к колебаниям уровня глюкозы в крови, вызвать проблемы с желудком, не давая расслабиться и заснуть“, — сказал Стас.

„Особенно остерегайтесь шоколадного мороженого, многие люди не знают, что в шоколаде есть кофеин“, — добавил он..

Молоко

Молоко может спровоцировать все тот же кислотный рефлюкс, как у детей, так и у взрослых, благодаря лактозе. „Если теплое пенистое молоко вечером просто необходимо в память о любимой бабушке, попробуйте овсяное или что-то другое на растительной основе“, — советует врач Горин.

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