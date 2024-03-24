Прокладки из бумаги и тампоны из шерсти: как женщины справлялись с менструацией в прошлом(18)
Сейчас в любом супермаркете представлен широкий ассортимент средств личной гигиены для женщин. Прогресс настолько шагнул вперед, что мы можем спокойно гулять, путешествовать и даже плавать в бассейне во время менструации, пишет „Леди“.
Но так было не всегда. Первые одноразовые прокладки появились в продаже в начале 20 века. Более того, тема месячных на протяжении многих веков (вплоть до середины 20-го) была табуированной.
Итак, как же с месячными справлялись женщины в прошлом?
Русь: пояс с полотенцем
На Руси женщины носили пояс, к которому между ног крепилась вытертая рубашка или полотенце. Используемую тряпку стирали и сушили. Эта „конструкция“ – прародитель многоразовых трусиков для месячных, которые используют сейчас.
Подмывались во время менструации женщины исключительно в бане, поскольку она считалась особенным „магическим“ местом.
Северные жители: прокладки из мха
В Норвегии, Финляндии, Швеции женщины делали подобие прокладок из очень тонкой и нежной части бересты, овечьей шерсти и сухого белого мха, который отлично впитывал выделения.
Англия: менструальные пояса
Вплоть до 19 века в Англии и некоторых других странах Европы были популярны менструальные пояса — примерно такие же, как на Руси.
Поскольку нижнее белье тогда не носили, пояс фиксировали на талии, а к нему прикрепляли ткань, которая впитывала выделения. Знатные дамы для этих целей часто использовали шелк.
Викторианская эпоха: панталоны
Женщины Викторианской эпохи, которая длилась с 1837 по 1901 годы, использовали… ничего. Они просто никак не останавливали вытекающие выделения.
Но со стороны это было практически не заметно из-за обилия слоев одежды — панталон и нижних юбок. Также во время месячных они старались надевать темную немаркую одежду.
Индия: нижние юбки
Примерно по такому же принципу действовали женщины в Индии. Они носили нижние юбки, которые складывали в форме шаровар. Те хорошо задерживали и впитывали кровь, не стесняли движений и не натирали кожу.
Китай: прокладки из бумаги
Китаянки делали подобие прокладок из неокрашенного шелка или мягких сортов бумаги, которые представляли собой толстые рыхлые листки.
Бумагу складывали и прикрепляли к так называемому гигиеническому поясу.
Ближний Восток: менструальные подушки
В некоторых регионах Ближнего Востока и Северной Африки во время месячных женщины вынуждены были сидеть на специальной подушке с шерстяным наполнителем, в которую вытекала и впитывалась менструальная кровь. Затем подушку сжигали.
Средняя Азия: тампоны из шерсти
Женщины Средней Азии скатывали из овечьей шерсти небольшие шарики и помещали их во влагалище — получалось что-то отдаленно напоминающее современные тампоны.
Во время месячных женщины также носили нижние штаны, которые спасали в случае „протечки“.
СССР
Наши мамы и бабушки в качестве прокладок использовали тряпочки или вату, завернутые в марлю. Это гигиеническое „сооружение“ крепили к трусам при помощи булавок.
Некоторые просто брали хлопковые тряпки, складывали их в несколько слоев и крепили к трусам. После использования самодельные прокладки стирали и сушили.