Красота и здоровье
24.03.2024, 11:20

Прокладки из бумаги и тампоны из шерсти: как женщины справлялись с менструацией в прошлом

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57785707
ФОТО: originalpunkt | Shutterstock

Сейчас в любом супермаркете представлен широкий ассортимент средств личной гигиены для женщин. Прогресс настолько шагнул вперед, что мы можем спокойно гулять, путешествовать и даже плавать в бассейне во время менструации, пишет „Леди“.

Но так было не всегда. Первые одноразовые прокладки появились в продаже в начале 20 века. Более того, тема месячных на протяжении многих веков (вплоть до середины 20-го) была табуированной.

Итак, как же с месячными справлялись женщины в прошлом?

Русь: пояс с полотенцем

На Руси женщины носили пояс, к которому между ног крепилась вытертая рубашка или полотенце. Используемую тряпку стирали и сушили. Эта „конструкция“ – прародитель многоразовых трусиков для месячных, которые используют сейчас.

Подмывались во время менструации женщины исключительно в бане, поскольку она считалась особенным „магическим“ местом.

Северные жители: прокладки из мха

В Норвегии, Финляндии, Швеции женщины делали подобие прокладок из очень тонкой и нежной части бересты, овечьей шерсти и сухого белого мха, который отлично впитывал выделения.

Англия: менструальные пояса

Вплоть до 19 века в Англии и некоторых других странах Европы были популярны менструальные пояса — примерно такие же, как на Руси.

Поскольку нижнее белье тогда не носили, пояс фиксировали на талии, а к нему прикрепляли ткань, которая впитывала выделения. Знатные дамы для этих целей часто использовали шелк.

Викторианская эпоха: панталоны

Женщины Викторианской эпохи, которая длилась с 1837 по 1901 годы, использовали… ничего. Они просто никак не останавливали вытекающие выделения.

Но со стороны это было практически не заметно из-за обилия слоев одежды — панталон и нижних юбок. Также во время месячных они старались надевать темную немаркую одежду.

Индия: нижние юбки

Примерно по такому же принципу действовали женщины в Индии. Они носили нижние юбки, которые складывали в форме шаровар. Те хорошо задерживали и впитывали кровь, не стесняли движений и не натирали кожу.

Китай: прокладки из бумаги

Китаянки делали подобие прокладок из неокрашенного шелка или мягких сортов бумаги, которые представляли собой толстые рыхлые листки.

Бумагу складывали и прикрепляли к так называемому гигиеническому поясу.

Ближний Восток: менструальные подушки

В некоторых регионах Ближнего Востока и Северной Африки во время месячных женщины вынуждены были сидеть на специальной подушке с шерстяным наполнителем, в которую вытекала и впитывалась менструальная кровь. Затем подушку сжигали.

Средняя Азия: тампоны из шерсти

Женщины Средней Азии скатывали из овечьей шерсти небольшие шарики и помещали их во влагалище — получалось что-то отдаленно напоминающее современные тампоны.

Во время месячных женщины также носили нижние штаны, которые спасали в случае „протечки“.

СССР

Наши мамы и бабушки в качестве прокладок использовали тряпочки или вату, завернутые в марлю. Это гигиеническое „сооружение“ крепили к трусам при помощи булавок.

Некоторые просто брали хлопковые тряпки, складывали их в несколько слоев и крепили к трусам. После использования самодельные прокладки стирали и сушили.

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RusDelfi
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