Прокладки из бумаги и тампоны из шерсти: как женщины справлялись с менструацией в прошлом

Но так было не всегда. Первые одноразовые прокладки появились в продаже в начале 20 века. Более того, тема месячных на протяжении многих веков (вплоть до середины 20-го) была табуированной.

Итак, как же с месячными справлялись женщины в прошлом?

Русь: пояс с полотенцем

На Руси женщины носили пояс, к которому между ног крепилась вытертая рубашка или полотенце. Используемую тряпку стирали и сушили. Эта „конструкция“ – прародитель многоразовых трусиков для месячных, которые используют сейчас.

Подмывались во время менструации женщины исключительно в бане, поскольку она считалась особенным „магическим“ местом.

Северные жители: прокладки из мха

В Норвегии, Финляндии, Швеции женщины делали подобие прокладок из очень тонкой и нежной части бересты, овечьей шерсти и сухого белого мха, который отлично впитывал выделения.

Англия: менструальные пояса

Вплоть до 19 века в Англии и некоторых других странах Европы были популярны менструальные пояса — примерно такие же, как на Руси.

Поскольку нижнее белье тогда не носили, пояс фиксировали на талии, а к нему прикрепляли ткань, которая впитывала выделения. Знатные дамы для этих целей часто использовали шелк.

Викторианская эпоха: панталоны

Женщины Викторианской эпохи, которая длилась с 1837 по 1901 годы, использовали… ничего. Они просто никак не останавливали вытекающие выделения.

Но со стороны это было практически не заметно из-за обилия слоев одежды — панталон и нижних юбок. Также во время месячных они старались надевать темную немаркую одежду.

Индия: нижние юбки

Примерно по такому же принципу действовали женщины в Индии. Они носили нижние юбки, которые складывали в форме шаровар. Те хорошо задерживали и впитывали кровь, не стесняли движений и не натирали кожу.

Китай: прокладки из бумаги

Китаянки делали подобие прокладок из неокрашенного шелка или мягких сортов бумаги, которые представляли собой толстые рыхлые листки.

Бумагу складывали и прикрепляли к так называемому гигиеническому поясу.

Ближний Восток: менструальные подушки