Проблемы со сном? Аптекарь рассказывает, как улучшить качество сна

По словам Маргет Раукас, к аптекарям чаще всего обращаются с вопросом о нехватке времени для сна и о том, как все же быть полноценно отдохнувшим утром безрецептурных лекарств. „Исследования показывают, что каждый третий человек старше 50 лет регулярно спит менее 7 часов в сутки. С возрастом сон становится более поверхностным и фрагментированным, количество фаз глубокого сна уменьшается, а постоянный недосып ухудшает естественный ход старения и способствует воспалительным процессам и хроническим заболеваниям“, - объясняет провизор Раукас и добавляет, что проблемы со сном также возникают у детей, у которых прежде всего есть трудности с засыпанием, а не продолжительностью сна.

Вначале необходимо выяснить причину нарушений сна

Прежде чем рекомендовать безрецептурные препараты, необходимо выяснить, в чем причина нарушений сна - ведь таковых может быть много. „Нарушения сна могут быть вызваны различными проблемами со здоровьем, ситуациями, связанными с характером работы или устройством жизни – такими как сменная работа или разница часовых поясов во время путешествий, факторами окружающей среды – например, слишком жаркая или шумная комната , ну и также социальными причинами – страх и одиночество“ — аптекарь приводит примеры различных факторов, влияющих на качество нашего сна. „Самой частой причиной нарушений сна являются разные хронические заболевания, и возможный список здесь длинный: заболевания суставов и мышц, сердечно-сосудистые заболевания, рефлюксная болезнь, диабет, депрессия, тревога или, например, болезни переходного возраста или сезонные заболевания“, - перечисляет Раукас. Исходя из вызвавших нарушение сна обстоятельств и необходимо подбирать наиболее подходящие средства коррекции режима сна – вплоть до терапии или медикаментозного лечения.

Средства от нарушений сна можно найти в аптеке и без рецепта