Встречайте весну расслабляющей молочной ванной. Известная инфлюенсерша опробовала смелый бьюти-совет!

Если в спа-отелях 20-минутная процедура в молочной ванне стоит около 20–30 евро, то в домашних условиях такой же уход можно провести примерно за 5 евро, в зависимости от количества и цены молока. Читайте подробнее о пользе молочной ванны и о том, как сделать ее дома.

Мы попрощались с зимними месяцами, и весна потихоньку вступает в свои права, но сейчас наша кожа, измученная холодным и темным временем года, нуждается в небольшой подпитке. Древний секрет шелковистой гладкой кожи кроется не в дорогих кремах и волшебных эликсирах, а в молоке. Почему это так?

Молоко является отличным увлажняющим средством. Молоко богато жирами и белками, которые помогают увлажнять и смягчать кожу, делая ее шелковистой и гладкой.

Молоко оказывает отшелушивающее действие. Содержащаяся в молоке кислота действует как мягкое отшелушивающее средство, удаляя омертвевшие клетки кожи и делая ее гладкой.

Молоко успокаивает кожу. Противовоспалительные свойства молока облегчают различные кожные проблемы и успокаивают кожу.

Как сделать ее дома?

Прежде чем вы начнете наполнять ванну молоком, ознакомьтесь с информацией! В Maxima проходит кампания «Фестиваль молока», которая охватывает более 200 молочных продуктов как от местных производителей, так и от любимых брендов. В их число входит не только молоко, но и многие любимые молочные продукты как отечественных, так и известных брендов. Молоко можно использовать не только для роскошной процедуры в ванне, оно полезно также для нашего организма, поскольку содержит витамин D, кальций и белки. Молочные продукты укрепляют кости, иммунную систему и способствуют восстановлению и росту мышц. Кроме того, пробиотики, содержащиеся во многих йогуртах, полезны для здоровья нашей пищеварительной системы. Так что помимо молока стоит покупать и другие молочные продукты, которые также полезны для нашего здоровья в целом.

Для молочной ванны вам понадобится:

1. Наполнить ванну на четверть меньшим, чем обычно, количеством горячей воды.