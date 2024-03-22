Названы 6 причин, почему мужчины отказываются от секса(2)
Сексолог и психолог Никита Гросс развенчал мифы женщин о том, что мужчины всегда готовы к интимной близости, пишет „Леди“.
„Несмотря на стереотипы, сегодня мужчины могут отказываться от секса даже чаще, чем женщины“, — говорит эксперт. И называет главные причины, почему так может произойти.
Отсутствие удовольствия
Отсутствие удовольствия — одна из частых причин отказа от секса. Это может быть связано с различными факторами, включая проблемы с эрекцией, отсутствие сексуального влечения или нежелание партнера брать на себя активную роль в процессе. Эмоциональная составляющая тоже имеет больше значение.
Во время ухаживания мужчины тратят много сил, времени и энергии. И если соотношение между вложенными усилиями и ожиданиями в отношении партнерши не сходится, то на секс просто не остается сил.
Стресс
Мужчины тоже подвержены стрессу. Они могут испытывать усталость, беспокойство, волнение, и все это серьезно влияют на уровень тестостерона и качество половой жизни. Подобное состояние может быть вызвано проблемами на работе или в личной жизни, и оно не позволяет расслабиться и в полной мере насладиться интимным моментом.
Зависимость от порно и секс-игрушек
Постоянное насыщение сексуальными образами из фильмов для взрослых и использование секс-игрушек тоже влияет на желание заняться сексом с партнершей. Часто кадры из кино заставляют фантазировать, но не оставляют сил на качественный секс в реальности. При этом игрушки и вовсе могут привести к снижению либидо, с ними нужно быть точно аккуратнее.
Сосредоточение на цели
Некоторые мужчины расценивают секс как способ стимуляции и поощрения. Например, ваш муж или бойфренд хочет добиться повышения по карьерной лестнице или заработать крупную сумму денег. И пока этого не случилось, он подсознательно ставит запрет на удовлетворение своих потребностей, чтобы тратить силы только на цель. Интимная близость в этом случае воспринимается как награда в конце дистанции, мотивирующая на успех.
Нежелание отношений
Секс — важный элемент при выстраивании отношений, который укрепляет связь между мужчиной и женщиной. Часто избегание интима говорит о том, что мужчина просто не хочет строить долгосрочных отношений. Причиной могут быть прошлые неудачи или страх получить новые душевные раны.
Страх не удовлетворить женщину
Любому мужчине важно видеть, что его партнерша получает удовольствие от секса. Если этого не происходит, послевкусие интима может сопровождаться тревогой и сомнениями в собственных силах.
Сегодня женщины наравне с мужчинами отлично просвещены в области сексуальной жизни, но это может вызывать страх у их партнеров: вдруг у него не получится быть в сексе лучшим?
Что делать?
Отказ от секса — не катастрофа. Важно лишь понимать, почему ваш партнер не хочет вступать в половой контакт. Разговаривайте, ищите причину вместе, консультируйтесь у специалистов, тогда справиться с этим будет гораздо проще.