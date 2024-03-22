Названы 6 причин, почему мужчины отказываются от секса

„Несмотря на стереотипы, сегодня мужчины могут отказываться от секса даже чаще, чем женщины“, — говорит эксперт. И называет главные причины, почему так может произойти.

Отсутствие удовольствия

Отсутствие удовольствия — одна из частых причин отказа от секса. Это может быть связано с различными факторами, включая проблемы с эрекцией, отсутствие сексуального влечения или нежелание партнера брать на себя активную роль в процессе. Эмоциональная составляющая тоже имеет больше значение.

Во время ухаживания мужчины тратят много сил, времени и энергии. И если соотношение между вложенными усилиями и ожиданиями в отношении партнерши не сходится, то на секс просто не остается сил.

Стресс

Мужчины тоже подвержены стрессу. Они могут испытывать усталость, беспокойство, волнение, и все это серьезно влияют на уровень тестостерона и качество половой жизни. Подобное состояние может быть вызвано проблемами на работе или в личной жизни, и оно не позволяет расслабиться и в полной мере насладиться интимным моментом.

Зависимость от порно и секс-игрушек

Постоянное насыщение сексуальными образами из фильмов для взрослых и использование секс-игрушек тоже влияет на желание заняться сексом с партнершей. Часто кадры из кино заставляют фантазировать, но не оставляют сил на качественный секс в реальности. При этом игрушки и вовсе могут привести к снижению либидо, с ними нужно быть точно аккуратнее.

Сосредоточение на цели

Некоторые мужчины расценивают секс как способ стимуляции и поощрения. Например, ваш муж или бойфренд хочет добиться повышения по карьерной лестнице или заработать крупную сумму денег. И пока этого не случилось, он подсознательно ставит запрет на удовлетворение своих потребностей, чтобы тратить силы только на цель. Интимная близость в этом случае воспринимается как награда в конце дистанции, мотивирующая на успех.

Нежелание отношений