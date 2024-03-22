ФОТО | Невероятно! Замок Фалль в Кейла-Йоа украсили десятки тысяч цветов в честь выставки Александра Васильева

До конца марта в замке Фалль можно посетить особую выставку „Dior и цветы“. Творчество великого кутюрье Кристиана Диора дополняют цветы, искусно подобранные флористом Татьяной Тридворновой.

Сотни тюльпанов, гиацинтов, нарциссов и роз наполнили помещения замка невероятными ароматами весны. Всего для оформления выставки было использовано более 15 000 цветов, около 1000 веток и 500 веточек черники.

В фойе замка также появилось созданный из цветов платье и логотип Dior - „примерить“ на себя цветочное платье для фотографии могут все желающие. При его создании учитывались оригинальные узоры и цвета модного дома Dior.

Если обычно замок Фалль открыт для посещения с четверга по воскресенье, то на время выставки „Dior и цветы“ замок можно посетить каждый день с 11:00 до 18:00. Выставка открыта в замке с 21 по 31 марта.

На открытии выставки присутствовали блогер Елена Аблаева, стилист Женя Фокин, дизайнер Кирилл Сафонов и другие. Смотрите, как ярко в замке Фалль встретили наступление астрономической весны!