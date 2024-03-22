Необычный лайфхак: женщина покрасила волосы шоколадным мороженым и удивила соцсети

Индианка рассказала, что видела в интернете видео, на котором парикмахер красит волосы клиентки в каштановый цвет с помощью мороженого и решила повторить этот эксперимент. Для этого женщина взяла небольшую емкость, накрошила туда три вида шоколадного мороженого, а получившуюся смесь нанесла на локоны на 20 минут.