К чему приводит многолетнее систематическое пятничное вино у женщин?

Вышеописанный список я обрисовала в общих чертах. Как правило, у каждой женщины он свой, личный - мы получаем его из родительской семьи, извлекаем из воспитания, неосознанных и осознанных наблюдений, также сюда плюсуем и влияние медиа, культуры, литературы, фильмов, своего окружения. Но все мы, женщины, разные. Все люди разные. У всех нас разный внутренний ресурс, разного рода травмированность психики, отличные друг от друга уровень энергии и потенциала.

А, я чуть было не забыла, что женщина еще и должна быть эмоциональной помойкой, куда сливают все нежелательные эмоции окружающие. Именно женщины обычно несут груз молчания, смягчения конфликтов, невысказанных чувств; уходят от своих личных потребностей и дефицитов, молча терпят агрессию, обиды, злость - не только свои.

Пока я перечисляла все это, решила погуглить, может быть, я что-то важное забыла из женских обязанностей. И точно: „Женщина должна сохранять спокойствие и хорошее настроение изо всех сил, стараться не срываться на детях и муже“, - пишет особь мужского пола, лежа на диване.

Все успевать: быть завидной красивой, успешной женой, не клушей, печь вкусные ароматные пироги, готовить первое, второе, третье и компот. Я знакома с женщиной, у которой четверо детей, она работает и каждому ребенку (и мужу) готовит отдельно.

Текст подготовлен в рамках совместного проекта Delfi Meedia AS, Балтийского центра развития СМИ, а также редакций RUS TVNET (Латвия), Radio R (Литва) и „Нарвской газеты“ (Эстония). Школа журналистики — совместный проект Delfi Meedia AS, Балтийского центра развития СМИ, а также редакций RUS TVNET (Латвия), Radio R (Литва) и „Нарвской газеты“ (Эстония), в рамках которого все желающие знакомятся с азами профессии журналиста и участвуют в работе ведущих редакций стран Балтии. Если вы заинтересованы принять участие в обучении в следующем году, напишите письмо на e-mail info@bcme.eu с пометкой „Школа журналистики“.

Когда мы не соответствуем собственной планке или уровню, которого требуют окружающие, - нас начинает терзать чувство вины, стыда. Мы чувствуем себя несчастными. Неудачницами. Здесь появляется ОН. Алкоголь. Винишко. Коктейль, Шампанское. Пятница. Праздник. Расслабление.

Алкоголь говорит: „Я тебе сейчас все дам, и (о, чудо!) тебе не надо ничего для этого делать. Просто бери бокал“. Через 5-10 минут вот она - долгожданная эйфория. Счастье. Безразличие к реальности и существующим проблемам.

Женщины пьют, и все плохое исчезает, меняются свои смыслы и краски. Как в той шутке: „Как уложить детей спать? Стакан виски, еще один стакан и, ладно, пусть не спят“. Проблемы на работе? Проблемы с самореализацией? С самооценкой? Хроническая усталость? Испорченные отношения с мужем? Все, словно магическая фея, стирает алкоголь. На сегодня, на сейчас.

„Я подумаю об этом завтра“.

Ведь, выпивая, не надо ни над чем работать, ничего исправлять, ничего менять, признавать очевидное и разрушать болючие иллюзии о собственном счастье, своей идеальности, и (не)удачном браке - ничего этого не надо, если есть алкоголь… (Классно думать об этом под винишком, когда кажется, что все легко и под силу, вот-вот, уже завтра начнем перемены.)

Если годами попивать выходное вино („мы же девочки, мы не пьем водку“), не остается сил для изменений, для рывка, для работы над собой. Заметили ли вы, что при регулярном употреблении алкоголя со временем у вас не остается веры в себя, нет уважения к себе и от других, нет любви и заботы? Алкоголь, вопреки распространенному мнению, - депрессант. А не антидепрессант.