К чему приводит многолетнее систематическое пятничное вино у женщин?(21)
Ни для кого сегодня не секрет, что мы живем в патриархальном обществе. Патриархат - система гендерного (полового) неравенства, которая ставит женщину в подчиненное положение. „Настоящая женщина должна быть хозяйкой на кухне, королевой в гостях и проституткой в постели“ - знакомо, не так ли? Напомню, что женщина должна всегда выглядеть молодо, изо всех сил пряча признаки старения („бабий век короток“), в то время как „старый конь борозды не испортит“.
Женщина также обязана:
Все успевать: быть завидной красивой, успешной женой, не клушей, печь вкусные ароматные пироги, готовить первое, второе, третье и компот. Я знакома с женщиной, у которой четверо детей, она работает и каждому ребенку (и мужу) готовит отдельно.
Содержать квартиру в чистоте. (Сама! „Как это, в моем белье будет рыться чужой человек?“)
Ухаживать за детьми, чтобы дети всегда были одеты с иголочки, накормлены, удовлетворены, развезены по кружкам.
Зарабатывать деньги, ведь мужчине тяжело самому тащить такой груз ответственности.
Уважать своего мужа, его родных и друзей.
Выполнять супружеский долг регулярно и самой проявлять фантазию и инициативу.
Общаться с мужем, интересоваться его делами, быть его опорой и мудрой советчицей.
Иметь свое хобби, увлечения, чтобы оставаться интересной.
Женщина обязана развиваться! Все эти марафоны успеха - отличное попадание в боли измученных женщин: как похудеть, помолодеть, поумнеть, больше зарабатывать, вкуснее готовить и т.д.
Пока я перечисляла все это, решила погуглить, может быть, я что-то важное забыла из женских обязанностей. И точно: „Женщина должна сохранять спокойствие и хорошее настроение изо всех сил, стараться не срываться на детях и муже“, - пишет особь мужского пола, лежа на диване.
А, я чуть было не забыла, что женщина еще и должна быть эмоциональной помойкой, куда сливают все нежелательные эмоции окружающие. Именно женщины обычно несут груз молчания, смягчения конфликтов, невысказанных чувств; уходят от своих личных потребностей и дефицитов, молча терпят агрессию, обиды, злость - не только свои.
Вышеописанный список я обрисовала в общих чертах. Как правило, у каждой женщины он свой, личный - мы получаем его из родительской семьи, извлекаем из воспитания, неосознанных и осознанных наблюдений, также сюда плюсуем и влияние медиа, культуры, литературы, фильмов, своего окружения. Но все мы, женщины, разные. Все люди разные. У всех нас разный внутренний ресурс, разного рода травмированность психики, отличные друг от друга уровень энергии и потенциала.
Когда мы не соответствуем собственной планке или уровню, которого требуют окружающие, - нас начинает терзать чувство вины, стыда. Мы чувствуем себя несчастными. Неудачницами. Здесь появляется ОН. Алкоголь. Винишко. Коктейль, Шампанское. Пятница. Праздник. Расслабление.
Алкоголь говорит: „Я тебе сейчас все дам, и (о, чудо!) тебе не надо ничего для этого делать. Просто бери бокал“. Через 5-10 минут вот она - долгожданная эйфория. Счастье. Безразличие к реальности и существующим проблемам.
Женщины пьют, и все плохое исчезает, меняются свои смыслы и краски. Как в той шутке: „Как уложить детей спать? Стакан виски, еще один стакан и, ладно, пусть не спят“. Проблемы на работе? Проблемы с самореализацией? С самооценкой? Хроническая усталость? Испорченные отношения с мужем? Все, словно магическая фея, стирает алкоголь. На сегодня, на сейчас.
„Я подумаю об этом завтра“.
Ведь, выпивая, не надо ни над чем работать, ничего исправлять, ничего менять, признавать очевидное и разрушать болючие иллюзии о собственном счастье, своей идеальности, и (не)удачном браке - ничего этого не надо, если есть алкоголь… (Классно думать об этом под винишком, когда кажется, что все легко и под силу, вот-вот, уже завтра начнем перемены.)
Если годами попивать выходное вино („мы же девочки, мы не пьем водку“), не остается сил для изменений, для рывка, для работы над собой. Заметили ли вы, что при регулярном употреблении алкоголя со временем у вас не остается веры в себя, нет уважения к себе и от других, нет любви и заботы? Алкоголь, вопреки распространенному мнению, - депрессант. А не антидепрессант.
Сначала, в молодости, вы пьете, чтобы вам было хорошо. С годами вы начинаете пить, чтобы вам не было плохо. Это две большие разницы. Так вы постепенно, тихо и незаметно для себя, приходите к зависимости. Вы замечаете, что вам плохо, обнаруживаете, что вы не об этом мечтали, вам не нравится ваша жизнь, вам не нравятся окружающие вас люди. Но думать об этом и признавать - больно. Легче пить. Научными исследованиями доказано, что один из отделов мозга, отвечающий за повышенную тревожность и плохое эмоциональное состояние, с годами и регулярным употреблением алкоголя начинает работать все активнее - вы становитесь более тревожной, более раздраженной, более несчастной.
Вам кажется, что это жизнь такая, у вас не сложившаяся, обстоятельства такие, когда вам постоянно плохо - от вас будто бы ничего не зависит. Оказывается, что именно регулярный алкоголь приводит один из отделов вашего мозга к тому, что вам постоянно плохо. К тому, что вам не нравится ваша жизнь, вам не нравитесь вы сами. Вам морально плохо - вы пьете, чтобы стало легче. Но становится еще тяжелее. Тогда надо выпить еще, и еще, и еще. Замкнутый круг незаметной себе зависимости.
„Да какая я алкоголичка? Я же не валяюсь под забором, я хорошая мать; (да?), я работаю, у меня все хорошо, подумаешь, по пятницам выпиваем. Это снимает стресс“. В таком состоянии можно прожить долгие годы, постоянно ругая себя за то, что не справляешься, за неудачи, за слабости. „Да что мне тогда останется? Какая радость в жизни, если я еще и пить брошу? Как я тогда вообще буду расслабляться?“ Если вы, якобы, справляетесь со стрессом алкоголем - то вы ни с чем не справляетесь. Вы не справляетесь со своей жизнью.
Вам нужна помощь.
Дорогие женщины, если вы пьете часто и много алкоголя, если вы не можете и не хотите останавливаться, если у вас нет сил на здоровые перемены, вы - не безвольные, не плохие, не никчемные и не пропащие.
Вы все еще достойны здоровой жизни, взаимной, настоящей, трезвой любви без качелей; вы заслуживаете красивого и любимого собой тела, достойного заработка, поддержки от близкого человека, а не бесконечных упреков; благодарных детей, успешного саморазвития и высокой самооценки. Вы все еще можете все изменить, ведь вы достойны качественной, трезвой жизни.
Отказ от алкоголя подарит вам себя, новую, живую и настоящую. Возможно, вы себя никогда такой не знали. Возможно, вы, наконец, полюбите себя. Вы сможете жить так, как вы когда-то мечтали. Вернуть себе свои желания, цели. Для начала вы можете обратиться к семейному врачу, чтобы он смог провести соответствующие тесты и анализы и посоветовать вам, как снизить потребление алкоголя. Консультации у семейного врача или семейной медсестры бесплатны как для застрахованных, так и для людей, не имеющих медицинской страховки.
Никогда не поздно обратиться за помощью. Просить помощи - не стыдно.